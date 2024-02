Bobingen

14:50 Uhr

Ein Hauch von San Marco in Bobingen

Vor voll besetzten Bänken spielte das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Bobingen sein Konzert in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche.

Plus Festlich, feierlich, fröhlich war das Programm, das das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Bobingen beim Kirchenkonzert in der Bobinger Dreifaltigkeitskirche präsentierte.

Ein Stück von Giovanni Gabrieli, die Trompeten und Posaunen oben auf der Empore, die restlichen Musiker unten im Altarraum: Die Zuhörer konnten sich nach Venedig in den Markusdom versetzt fühlen, als das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Bobingen sein Kirchenkonzert in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche in Bobingen begann.

Stehen sich in dem venezianischen Gotteshaus Musiker auf den Emporen gegenüber, überlagern sich die Klänge, die in dem überakustischen Bau lange nachhallen. Das machte sich im 16. Jahrhundert der Kirchenmusiker Giovanni Gabrieli zunutze. Im Eröffnungsstück Echoes of San Marco, das auf einer Canzone Gabrielis für zwei vierstimmige Blechbläser-Chöre basiert, ahmte Komponist Johan De Meij das besondere Klangerlebnis im Markusdom nach.

