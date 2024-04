Einbrecher steigen über gekippte Terrassentür in ein Haus ein

In Bobingen wurde Bargeld aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine offenbar gekippte Terrassentür haben Unbekannte genutzt, um am Donnerstagvormittag in eine Wohnung in der Bobinger Sommerstraße einzusteigen. In den Räumen wurde Bargeld entwendet.

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei Augsburg warnt: "Gekippte Fenster sind offene Fenster." Die Polizei gibt online unter www.polizei-beratung.de regelmäßig Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Sie bittet gleichzeitig um Zeugenhinweise, um den Einbruch aufklären zu können. Wer zwischen 9.30 bis 14.30 Uhr im und rund um das Mehrfamilienhaus verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 melden. (mcz)