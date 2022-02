Erneuerung der Greifstraße in Bobingen: So sieht der Zeitplan aus

Plus Eine Reparatur der oft geflickten Greifstraße in Bobingen wäre nicht mehr wirtschaftlich - deshalb wird sie komplett erneuert. Im Juni könnte es losgehen.

Die Greifstraße in Bobingen gleicht mittlerweile einem Flickenteppich. Viele Male wurde der Asphalt aufgegraben und wieder verschlossen. Damit soll nun Schluss sein.