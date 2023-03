Erneuter Betrug per WhatsApp

Eine Bobingerin ist am Mittwoch auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen. Sie überwies dem Täter 1800 Euro.

Eine 69-Jährige ist am Mittwoch in Bobingen Opfer der bereits bekannten WhatsApp-Masche geworden. Hier gab sich ein unbekannter Täter per WhatsApp-Nachricht als ihr Sohn aus und bat um Bezahlung einer Rechnung. Die Frau überwies, ohne noch einmal beim richtigen Sohn nachzufragen, 1800 Euro auf ein deutsches Bankkonto. Eine Rückbuchung des Geldes ist der Polizei zufolge in den meisten Fällen nicht möglich. (AZ)