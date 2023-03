Bobingen

Bobingens Gewerbeverein plant zwei große Veranstaltungen

Plus Künftig wird wieder mehr los sein in Bobingen. Der Gewerbeverein steht mit zwei Veranstaltungen in den Startlöchern: der Gewerbeschau und dem Weinherbst.

Von Anja Fischer

Mit dem Ausblick auf zwei neue Veranstaltungen ging der Vorsitzende des Gewerbevereins Bobingen, Rainer Naumann, in die diesjährige Jahreshauptversammlung im Gasthof Sonne in Bobingen. "War das letzte Jahr noch von der Pandemie geprägt, so konnten wir gerade am Jahresende mit unseren Veranstaltungen wie der Stiefelaktion in der Bobinger Innenstadt und dem Christkindlmarkt in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zwei tolle Aktionen anbieten", erklärte er. Jetzt gelte es, diese altbewährten und die neu geplanten Angebote vorzubereiten.

