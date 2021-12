In Bobingen hängen Weihnachtswünsche am grünen Baum

Winterstiefel für Kinder oder eine Vorlesestunde - an zwei Bobinger Christbäumen sollen Wünsche wahr werden.

Es sind oft nur ganz kleine Wünsche, die an den beiden Christbäumen im Foyer der Raiffeisenbank Bobingen und vor dem Rathaus hängen und deren einziger, aber wichtiger Schmuck sind. Ein paar Süßigkeiten, ein Abreißkalender oder ein Gläschen Marillenmarmelade. Aber wenn das Geld fehlt, sind sogar diese kleinen Wünsche nicht erfüllbar.

Andere Sterne auf den Wunschbäumen tragen die Bitte um ein paar Winterstiefel für Kinder, um einen Schlafanzug oder ein Zeitschriftenabo. Auch Gutscheine für Kinderkleidung oder Körperpflegemittel sind mehrmals zu finden. Oder der Wunsch nach einer Vorlesestunde, denn nicht nur an materiellen Dingen fehlt es manchen Menschen. Kleine Wünsche, für viele für uns Selbstverständlichkeiten. Und doch nicht für jeden so ohne weiteres erfüllbar.

Die Wunschbaumaktion des Gewerbevereins Bobingen möchte hier einspringen. Einsame oder finanziell schwache Bewohner Bobingens durften hierfür ihre Wünsche abgeben. Gesammelt wurden diese von der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde, an den Baum gehängt vom Gewerbeverein Bobingen. Die Kirchengemeinden sorgen hinterher auch wieder für die Verteilung der erfüllten Wünsche, um die Anonymität der Teilnehmer zu wahren.

So funktioniert der Wunschbaum

Und so funktioniert es: Wer einen Wunsch entdeckt hat, den er gerne erfüllen möchte, pflückt diesen vom Baum und nimmt ihn mit nach Hause. Ist es ein materieller Wunsch, wird das Geschenk besorgt, gerne schön eingepackt und mit dem Wunschstern versehen. Wer will, legt einen persönlichen Weihnachtsgruß bei. Dann kann man das Geschenk bis zum 18. Dezember bei Bürotechnik Werner oder bei der Allianzagentur Armbruster abgeben.

Wer sich ein immaterielles Geschenk wie einen persönlichen Besuch oder einmal Vorlesen ausgesucht hat, schreibt einen freundlichen Weihnachtsgruß auf eine Karte und gibt diese zusammen mit dem Wunschstern dort ab. Dann werden die Kontaktdaten aufgenommen und später ein Termin vereinbart.

Ronald Werner von Werner Bürotechnik ist der Initiator der Aktion, die bereits zum dritten Mal in Bobingen stattfindet. Ihm liegt der Wunschbaum besonders am Herzen: "Es gibt so viele Menschen bei uns, die sich sogar so kleine Dinge nicht erfüllen können", meint er. "Da ist es doch schön, wenn wir alle mithelfen können, um einen Weihnachtswunsch wahr werden zu lassen." Er freue sich schon auf viele Pakete, denn in den letzten beiden Jahren haben die Bobinger die Aktion immer gut angenommen.

Bürgermeister Klaus Förster ist da ganz vorne mit dabei. Einen Wecker mit großen Ziffern will er besorgen, einmal vorlesen und ein Paar Winterschuhe Größe 28 wird er auch nett einpacken. "Ich finde das ganz toll und beteilige mich sehr gern daran", sagt er. Gerne stiftet er nicht nur materielle und Zeitgeschenke, sondern stellt auch die Rathaustreppe für einen Wunschbaum zur Verfügung.

Der zweite Baum ist im Foyer der Raiffeisenbank Bobingen zu finden, die die Aktion ebenfalls gerne unterstützt. Bleibt nur der Wunsch, dass auch in diesem Jahr möglichst alle Wünsche erfüllt werden können.