In Bobingen ist Swing angesagt

Für den Tanztee mit der „Pfannschmidt Revival Big Band“ am Wochenende in Bobingen verlost die Redaktion Karten.

Es ist diese Lässigkeit, die spezielle Mischung aus Glamour, Entertainment und Rhythmus und vor allem auch seine Tanzbarkeit, die den Swing selbst bei jungem Publikum wieder modern werden ließ. Die „Pfannschmidt Revival Big Band“ hat sich dieser Musik bereits in den 70er-Jahren und auch beim Comeback vor einigen Jahren gleichfalls verschrieben. Am Sonntag, 14. April, spielt die Band zum Tanztee in der Bobinger Singoldhalle.

Musik kann Generationen verbinden

Das Markenzeichen der Musikerist die einzigartige Mischung von Klassikern des Swings. Besonders Oldies aus der Schlagerszene der 70er- und 80er-Jahre im Sound legendärer Orchester wie Max Greger, Hugo Strasser und James Last kommen dadurch wieder zu Ehren. Dieser Remix unterschiedlicher, musikalischer Richtungen aus dem Showgeschäft schafft es problemlos, Generationen zu verbinden. Im legendären Stil von Glenn Miller bietet das Orchester ein „Best of“ bekannter und eigener Arrangements. Für alle Freunde des unterhaltsamen Swing haben sich die routinierten Musiker ein besonderes Geschenk ausgedacht: Die Gesangssolisten der Band präsentieren ein Spezial populärer Titel amerikanischer Swing-Größen. Selbstverständlich kommen auch alle tanzbegeisterten Musikfreunde auf einer stilgerechten Tanzfläche auf ihre Kosten.

Karten zu gewinnen

Für den Tanztee verlost die Redaktion zusammen mit dem Kulturamt der Stadt drei mal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Swing. Karten gibt es regulär im Vorverkauf für 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) im Kulturamt Stadt Bobingen, Telefon 08234/8002-31, -32 und -36 sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (AZ)