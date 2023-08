Klaus Peter Glaser stellt seine Werke in Bobingen aus

In den Gängen der Wertachklinik Bobingen hängen die Werke von Klaus Peter Glaser. Der Künstler wagt sich für seine Ausstellung über die Grenzen der Realität.

Aus der Natur abgeschaute Inspirationen, kraftvoll mit Farbauftrag und Pinselstrich verändert – das sind die Bilder, die der Künstler Klaus Peter Glaser derzeit in der Wertachklinik Bobingen ausstellt.

Großformatige Arbeiten finden dort ihren Platz im ausladenden Foyer. Der Künstler freut sich, dass seine Werke hier den Raum haben, den sie brauchen. „Wenn ich nach dem Hängen der Bilder selbst im Foyer sitze, stelle ich schon fest, dass meine Arbeiten Beachtung finden“, freut er sich. „Inspiration Nature“ hat Klaus Peter Glaser seine Ausstellung betitelt. Von der Natur angeregt, entstanden wettergefüllte Land- und Seestücke, die die Kraft der Elemente widerspiegeln. Die Farblandschaften finden in den Werkspuren und der begrenzten Palette ihren Ausdruck. Sie sind teilweise mit Farbspritzern versehen, die die Bildwelten zum Vibrieren bringen.

Ausstellung in Bobingen: Motive aus dem Urlaub

Viele seiner Motive bringt Glaser aus dem Urlaub mit, andere aus seiner Heimat im Allgäu. Meeresbilder faszinieren ihn immer wieder. „Ich habe vor, noch mehr Wasserbilder zu malen, wo das Meer so richtig aufschäumt“, verrät er. Es sei etwas ganz anderes, als er vorher gemalt habe. In seinen letzten Ausstellungen sei es um Porträts von Frauen aus dem Alten Testament gegangen. Doch nun habe er wegwollen von den Körpern, Gesichtern und Porträts und Inspirationen aus der Natur wirken lassen. Es ist Glasers erster Ausflug weg von der naturgetreuen Darstellung, hin zur künstlerischen Freiheit.

Der Malprozess ist für Klaus Peter Glaser eine persönliche Zwiesprache mit der Natur. Spachtelmasse und Farbauftrag hinterlassen Strukturen und Spuren auf den Bildern. Die Vermittlung von Kunst und Natur erfordert neben intensiven Auseinandersetzungen auch sehr persönliche Beobachtungen, Beziehungen und Fragestellungen.

„Wenn man ein Bild malt, ist man am Ende zufrieden. Diese Zufriedenheit will der Künstler aber in jedem Bild finden“, beschreibt es Glaser. „So kommt bei mir eines zum anderen. Habe ich in einem Bild viel Blau verwendet, nutze ich diese Farbe im nächsten vielleicht gar nicht.“ Mit den Acrylfarben, die er auf der Leinwand benutzt, spielt er und nutzt sie, um – weg vom Naturalismus – kreativer in den Schaffensprozess einzutauchen. Nur ein Bild ist ein wenig realistischer gestaltet und in Öl gemalt.