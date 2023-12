Kulturpreisträger beim Kunstverein Bobingen

Ab 19. Januar sind Arbeiten vom aktuellen Bayerischen Kulturpreisträger Bruno Wank in Bobingen zu sehen.

Eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten von Bruno Wank wird am Freitag, 19. Januar, im Kunstverein Bobingen eröffnet. Zudem wird am 27. Januar am Bobinger Friedhof ein Kunstwerk eingeweiht, das an Opfer des Nationalsozialismus erinnern soll.

Wank hatte im Sommer einen Wettbewerb gewonnen, den die Stadt Bobingen unter Beteiligung des Kunstvereins Bobingen ausgeschrieben hatte. Mit der Ausstellung im Kunstverein bietet sich nun die Gelegenheit, das Werk der Gedenkstätte in Beziehung zu Wanks weiterem Werk zu setzen. Ähnlich wie bei dem Kunstwerk am Friedhof geht es auch in der Ausstellung um die Themen Spiegelungen und Selbstreflexion. Wanks Arbeiten waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen und sind vielfach ausgezeichnet worden. Zuletzt erhielten Bruno und Michaela Wank im November den Bayerischen Kulturpreis 2023.

Die Ausstellung „ripples across the pond“ wir eröffnet am 19. Januar um 19 Uhr. Zu sehen ist sie bis 11. Februar dienstags, mittwochs und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch