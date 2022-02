Bobingen

vor 4 Min.

Mantrailing: Hündin Naboo mit dem guten Näschen findet Menschen

Plus Ilknur Kaffer aus Oberottmarshausen macht mit ihrer Mischlingshündin Naboo Mantrailing. Worauf es dabei ankommt.

Von Anja Fischer

Naboo ist aufgeregt. Die junge Mischlingshündin weiß genau, was auf sie zukommt, wenn Frauchen Ilknur Kaffer aus Oberottmarshausen ihr das Brustgeschirr anlegt. Dann nämlich kommt Naboos Spürnase zum Einsatz. Und schon ist es so weit: Die Hündin riecht an einem Kleidungsstück, das Ilknur Kaffer ihr hinhält. "Such Naboo", gibt sie den Auftrag und die Hündin rennt los, Ilknur Kaffer hinterher. Schon nach ein paar Minuten hat Naboo die gesuchte Person gefunden und bekommt zur Belohnung ein Leckerli und viele Streicheleinheiten.

