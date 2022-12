Margit Hafner zeigt ihre Werke in Bobingen: Ihre Bilder haben eine Seele

Mit den Bildern von Margit Hafner ist im Foyer der Wertachklinik Bobingen Farbe eingezogen.

Ungewohnt sind die Formate der Werke von Margit Hafner: Drei große, kreisrunde Holzscheiben begrüßen Gäste und Patienten in der Wertachklinik in Bobingen und machen die erste Wand zu einem ausdrucksstarken Hingucker.

Gestaltet sind sie mit Acrylfarben und Teeblättern oder Holzspänen für die Struktur, die Kreisform ihres Untergrunds wird immer wieder aufgenommen. „Kunst ist für mich eine Ausdrucksform, es fließt immer unbewusst meine Seele in meine Arbeiten mit ein“, sagt Margit Hafner. „Man merkt meinen Bildern die Stimmung an: bin ich schlecht gelaunt, werden alle Bilder dunkel.“ Am liebsten malt sie mit blauen und grünen Tönen. „Damit verbinde ich Wasser, Urlaub, Leben – die Natur schlechthin“, berichtet Hafner. „Alle anderen bunten Farben sind die Farbtupfer im Leben, die hin und wieder vorkommen.“

Jedes Werk entsteht aus der Fantasie

Auch wenn sie ihre Motive und Ideen in der Natur und in ihrer Umgebung findet und viele Bilder realistisch anmuten: Jedes ihrer Werke ist frei assoziiert, entsteht aus ihrer Fantasie. Es ist die Welt, die Margit Hafner, sie sich vorstellt, die sie auf die Leinwand bannt. Einiges an Motiven und Strukturen ist gewünscht, anderes entsteht durch ausprobieren. „Malerei ist für mich ein Spiel mit Farben, Formen und Material“, erklärt sie.

Versteckte Symbolik

Die Liebe zum Malen trägt sie seit ihrer Kindheit in sich. Schon als kleines Mädchen zeichnete Margit Hafner Märchenfiguren aus den Büchern ab. Mit der eigenen Familie wurde die Zeit für ihre Malerei dann wieder zu knapp. Sie blieb ein seltenes Hobby, bis sie 2006 zum ersten Mal an einer Ausstellung teilnahm. Seither ist die Künstlerin aus der Bobinger Kunstszene und dem Bobinger Kunstverein, dessen Sekretärin sie lange Jahre war, nicht mehr wegzudenken. Für die Ausstellung in der Wertachklinik Bobingen, die dem Thema „Winter“ gewidmet ist, hat sie einige Bilder neu gemalt, andere sind aus ihrem Archiv. Wer genau hinsieht, erkennt vielleicht auch die versteckte Symbolik, die im Hintergrund von Margit Hafners Bildern stets mitspielt und deren Schaffensprozess begleitet.