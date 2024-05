Neubaugebiet Point V in Bobingen: Jetzt beginnt die Vermarktung

Insgesamt werden im Lauf der kommenden Monate 29 Grundstücke im neuen Bobinger Baugebiet veräußert.

Die Grundstücks- und Wohnungsbau-GmbH der Stadt Bobingen erschließt aktuell das Neubaugebiet Point V entlang der Krumbacher Straße. Nach der Beseitigung von Altlasten im Boden beginnt jetzt die Vermarktung der Grundstücke.

Von den aktuell zum Verkauf stehenden 29 Grundstücken werden 16 Grundstücke nach Vergabekriterien, vier im Höchstgebotsverfahren und neun im Losverfahren veräußert. Der Verkauf nach Vergabekriterien und im Höchstgebotsverfahren hat Ende April begonnen. Die neun Grundstücke, die im Losverfahren vergeben werden, sollen voraussichtlich ab September zum Verkauf angeboten werden.

Anschluss an das Nahwärmenetz

Alle Grundstücke sind mit einem Anschluss an das Nahwärmenetz ausgestattet und müssen an dieses angeschlossen werden. Für alle Neubauten gelten die Anforderungen an die KfW Effizienzhaus-Stufe 40. Die Grünanlagen im Baugebiet Point V sollen im Herbst fertiggestellt sein. Mit der Beseitigung der Altlasten, die sich noch auf den nordwestlichen Randgrundstücken außerhalb des Baugebiets befinden, wird im Sommer dieses Jahres gerechnet. (AZ)

