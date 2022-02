Neue Ausstellung: Dreimal Kunst im Unteren Schlösschen in Bobingen

Plus Drei Künstler, drei Räume, drei verschiedene Stile: Bei der Ausstellung "Kunst x drei" des Kunstvereins Bobingen lassen sich bis zum 27. Februar die viele Werke bewundern.

Man habe das Zusammenspiel aus drei Kunstrichtungen bewusst gewählt, um Spannung zu erzeugen: In der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen treffen derzeit Fotografie, Malerei und Bildende Kunst aufeinander.