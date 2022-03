Bobingen

vor 17 Min.

Pfarrer Thomas Rauch verlässt Bobingen

Plus Pfarrer Thomas Rauch verlässt Bobingen. Wo er hin wechselt und wie es in der Pfarreiengemeinschaft Bobingen weitergeht.

Von Anja Fischer

Gedrückte Stimmung herrscht in der katholischen Gemeinde St. Felizitas und der Pfarreiengemeinschaft Bobingen: Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch verkündete in den vergangenen Tagen seinen Abschied. "Am 15. August werde ich meinen letzten Gottesdienst hier feiern", erklärte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen