Bobingen

vor 17 Min.

So sieht es im neuen Kindergarten in Bobingen aus

Claudia Lautenbacher wird den neuen Kindergarten in Bobingen leiten. Eine Einweisung in die Technik bekommt sie noch. In der Einrichtung werden künftig 140 Kinder betreut.

Plus Die Bauarbeiten am modernsten Kindergarten in Bobingen laufen. 140 Kinder sollen dort künftig betreut werden. Mitte April beginnt der Umzug.

Von Elmar Knöchel

Von außen ähnelt das Gebäude einer Großbaustelle. Doch im Inneren stehen schon viele Möbel an ihrem Platz. Claudia Lautenbacher, die Leiterin des künftigen Kindergartens an der Wertachstraße in Bobingen, freut sich schon auf den Umzug. Es sei etwas Besonderes, einen neuen Kindergarten in Betrieb zu nehmen. "Es wird viel Arbeit, aber alle helfen mit", sagt Lautenbacher. Sie war von Anfang an in die Konzeption und Planung mit eingebunden. Nach rund zwei Jahren Bauzeit gehen die Arbeiten jetzt in die letzte Phase.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen