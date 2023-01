Spannung in der Bücherei: Die Bobinger lesen gerne Krimis

Die Bobinger Stadtbücherei bietet ein breites Angebot an Lesestoff für Jung und nicht mehr ganz so jung. Großes Augenmerk wird dabei auf aktuelle Bücher gelegt.

Die Bobinger Stadtbücherei in der alten Mädchenschule hat viel zu bieten. "Wir wollen unseren Mitgliedern ein breites Sortiment zur Verfügung stellen", sagt Büchereileiterin Suzanne Schäble. Besonders am Herzen liegt ihr dabei Aktualität. "Wir haben fast immer die ganze Spiegel-Bestseller-Liste im Angebot."

Es sei wichtig, wirklich aktuelle Bücher mit anzubieten. Das ist ihr auch aus Gründen der Nachhaltigkeit ein Anliegen. Denn somit müsse nicht jedes Mal ein Buch gekauft werden, sondern sie blieben im Umlauf. Eine Besonderheit sei ihr in Bobingen aufgefallen. "In unserer Stadt werden gerne Krimis und historische Bücher gelesen." Da sie im ständigen Austausch mit anderen Büchereien, auch der Augsburger, stehe, sei dies im Vergleich auffällig. Als besonders erfreulich stellt sie heraus, dass in Bobingen, anders als in anderen Büchereien, während der Corona-Zeit viele neue Leserinnen und Leser dazugekommen sind. Es seien in dieser Zeit erheblich mehr Bücher ausgeliehen worden.

Manchmal wird es richtig eng in den Räumen der Stadtbücherei. Aber das sei ein gutes Zeichen. Denn es zeige, dass das Angebot passe und die Bürgerinnen und Bürger gerne in "ihrer" Bücherei sind. Hier gehe es nicht nur um Bücher. Es wird auch ein breites Angebot an Zeitschriften bereitgehalten. Das werde hervorragend genutzt, so Schäble. Denn gerade bestimmte Zeitschriften, wie zum Beispiel GEO, seien relativ teuer. Daher werden neben den obligatorischen Frauenzeitschriften auch viele Spezialtitel, wie etwa das Sprachmagazin Spotlight, eine gute Ergänzung für den Englischunterricht, angeboten.

Bobinger Bücherei arbeitet eng mit Schulen zusammen

Überhaupt wird in Bobingen die Unterstützung der schulischen Bildung großgeschrieben. Es gibt eine Kooperation mit den Lehrkräften der Bobinger Schulen. Sie teilen der Bücherei mit, was im Unterricht an speziellen Themen und Referaten geplant ist. Demzufolge stellen die Mitarbeitenden der Bücherei dann spezielle Pakete mit den passenden Sachbüchern zusammen, die dann ausgeliehen werden können. Natürlich, so Suzanne Schäble, sei eine Stadtbücherei heutzutage mehr als ein Ort zum Bücherausleihen. Sie sei auch eine Art Treffpunkt.

Besonders deutlich wird das in Bobingen bei den Vorlesestunden für Kinder. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Bobinger Freiwilligenagentur alle zwei Wochen angeboten. Dabei zeige sich, dass die Eltern die Zeit, in der der Nachwuchs beschäftigt ist, gerne für einen ausgiebigen "Ratsch" nutzten. In diesem Zusammenhang bedauert die Büchereileiterin, dass in Bobingen aus Platzgründen kein Lesecafé angeboten werden kann.

Ein besonderes Highlight im letzten Jahr war der "Sommerferien-Leseclub". Dabei seien besondere Bücher für Kinder von fünf bis zwölf Jahren angeboten worden. Das sei ein voller Erfolg gewesen und es hätte wesentlich mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. Deshalb musste am Ende das Los entscheiden. Alleine die Verlosung sei schon ein kleines Event gewesen, freut sich Schäble. Leider könne die Aktion in diesem Jahr nicht durchgeführt werden, da es in der Stadtbücherei Renovierungsarbeiten geben wird. Fürs nächste Jahr sei der Leseclub aber wieder geplant.

Ebenfalls eine schöne Aktion sei das Basteln von Umhängetaschen aus alten T-Shirts gewesen. In Richtung Nachhaltigkeit werde es auch in Zukunft wieder Aktionen geben. Ideen dafür bekommt Schäble von ihrer Freundin Sylvia Schab, der Autorin des Buches "Es geht auch ohne Plastik". Natürlich ist Suzanne Schäble bei der Frage nach einem Lesetipp nicht um eine Antwort verlegen. Mit geübtem Griff angelt sie das entsprechende Buch aus dem Regal: "Nachmittage" von Ferdinand von Schirach. "Das ist ein Band mit Kurzgeschichten, die man auch mal lesen kann, wenn man wenig Zeit hat", sagt Schäble.



Die Bobinger Stadtbücherei in Zahlen

Mitarbeitende: 5

Medien am Lager: 37.800 inklusive rund 80 "Tonies"

e-Medien zur Onleihe: 17.600

Mitglieder: 1220

Verleihvorgänge pro Jahr: 55.800



Hitliste der Bücher

1. Affenhitze - Volker Klüpfel und Michael Kobr

2. NatriumChlorid - Jussi Adler-Olsen

3. Eine Frage der Chemie - Bonnie Garmus

4. Die zerbrochene Feder - Sabine Ebert

5. Hintertristerweiher - Nicola Förg

Kosten

Jahresgebühr Erwachsene 7 Euro

Jugendliche ab 14 Jahren 3 Euro

Kinder bis 13 Jahre frei

einmalige Ausweisgebühr 3 Euro