Theaterschmiede Bobingen kommt 2024 mit Passion auf die Bühne 

Im Stück "Der ungläubige Thomas" gibt es rund 25 Hauptrollen. Gespielt wird in der Karwoche in der Bobinger Singoldhalle.

Schon vor einigen Jahren hat sich die Theaterschmiede Bobingen mit der Aufführung von Passionsspielen einen Namen weit über die Ortsgrenzen von Bobingen hinaus gemacht. Nun plant die Theaterschmiede unter der Regie von Ingrid Sedlacek eine Passion für das Frühjahr 2024.

Beim Passionsspiel in Bobingen gibt es 25 Hauptrollen

In der Karwoche soll das Stück „Der ungläubige Thomas“ von Martin Bernard auf die Bühne in der Bobinger Singoldhalle kommen. Rund 25 Hauptrollen wird es darin geben, dazu kommen wieder etliche Statistenrollen. Auch ein Projektchor unter der Leitung von Jaqueline Burckhardt soll singen. Nun fand das erste Treffen der Schauspieler statt, denn eine große Aufführung wie ein Passionsspiel will gut geplant und geprobt sein.

Im Stück geht es um Thomas - er war einer der zwölf Vertrauten von Jesus. Er war der Zweifler, der alles und jeden immer wieder in Frage stellte. Der nicht so schnell an etwas glauben konnte und wollte. Jesus hat ihn trotzdem berufen, ihm zu folgen, an seiner Seite zu sein. Nach seinem Tod sollen die Jünger den Menschen die Botschaft verkünden, die er ihnen übermittelt hat. Sei es mit Worten oder Taten. Aber als Jesus erklärt, die Welt zu verlassen, bricht für Thomas seine Welt zusammen.

Gedanken zu Thomas

Die Vorsitzende der Theaterschmiede und Regisseurin Ingrid Sedlacek hat sich im Vorfeld der Stückauswahl selbst einige Gedanken zu Thomas gemacht: „Ich denke nicht, dass er wirklich ein Ungläubiger war“, meint sie. Schon gar nicht, nachdem er durch Jesus auserwählt worden sei, alles zurückließ und ihm folgte. Thomas glaubte an Jesus, da ist sich Sedlacek sicher.

„Das macht eine spätere Aussage von ihm deutlich: Thomas sagt: Lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben.“ So klare, deutliche Worte höre man nicht von einem Ungläubigen. Diesen Beinamen habe der Apostel aufgedrückt bekommen, als er daran zweifelte, dass seine Freunde den Auferstandenen gesehen haben. „Für mich ist Thomas ein Zweifelnder. Und er war und ist sicher nicht der einzige Zweifler“, sagt Ingrid Sedlacek. „Auch wir, ob gläubig oder nicht, haben oftmals offene Fragen und Zweifel.“ Dabei sei es gut zu wissen, dass man offen mit Jesus darüber sprechen könne, ohne gleich verurteilt zu werden. Genau so habe Jesus schließlich auch auf Thomas Zweifel reagiert: Er hielt ihm keine Moralpredigt und verurteilte ihn nicht, sondern forderte ihn auf, seine Wundmale zu berühren und sich selbst zu überzeugen. „Gerade bei Passionen kann man den Besuchern so viel mitgeben, das ist mir sehr wichtig“, sagt Sedlacek.

Lesen Sie dazu auch

Peter Sedlacek spielt Jesus

Die Mitglieder der Theaterschmiede freuen sich darauf, wieder ein großes Stück auf die Bühne zu bringen. Das verrät Peter Sedlacek, der den Jesus darstellen wird. „Nach der Corona-Pause sind wir mit der Komödie Grand Malheur ja mit etwas Lustigem gestartet, jetzt fühlt es sich wieder richtig an, sich an eine Passion zu wagen.“ Er freue sich schon auf die schöne Kinderszene, die es wieder geben werde. Was die Ausrüstung für die Passionsspiele angeht, braucht sich die Theaterschmiede nicht zu sorgen: Hier hat sich über die Jahre ein großer Fundus, vor allem an Kostümen, angesammelt, bei dem man aus dem Vollen schöpfen kann.