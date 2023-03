TSV Bobingen im ersten Spiel nach der Winterpause ersatzgeschwächt

Mit personellen Problemen startet der TSV Bobingen ins erste Auswärtsspiel. Auf einigen Positionen fehlen wichtige Spieler. Ein schwieriger Auftakt ist vorprogrammiert.

Verletzungssorgen plagen die Bezirksligakicker des TSV Bobingen vor dem ersten Punktspiel des Jahres in Kissing. Zu den Langzeitverletzten der Vorrunde sind jetzt noch einmal schwerwiegende Ausfälle dazugekommen. So sind die Stammspieler Paul Simler mit einem Riss des Innenbands und Luis Müller mit einem angebrochenen Sprunggelenk auf der Verletztenliste gelandet.

Zudem sind beide Stammtorhüter nicht einsatzfähig. Laurin Sommer leidet ebenfalls an einer Sprunggelenksverletzung und konnte gerade erst wieder mit dem Lauftraining beginnen. Schlimmer erwischt hat es Adrian Schlotterer. Nach einer Operation am Meniskus wird er wohl für die gesamte Saison ausfallen. Am kommenden Sonntag wird somit A-Jugendtorwart Marcel Kringe zwischen den Pfosten stehen. "Marcel macht seine Sache gut, da mache ich mir keine Sorgen", sagte Spielertrainer Christopher Detke zu der Personalie.

Zufriedenstellende Vorbereitung des Bezirksligisten

Mit der Vorbereitung ist man in Bobingen durchaus zufrieden. Die Vorbereitungsspiele gegen die Landesligisten Kaufering und Gersthofen, beide auf Kunstrasen, wurden gewonnen. "Anfänglich hatten wir Probleme, uns auf die hohe Intensität einzustellen. Man hat deutlich gemerkt, dass die Landesligisten in der Vorbereitung schon zwei Wochen weiter sind". Aber letztlich seien die Spiele sehr gut gelaufen. Bei den Heimspielen auf dem ramponierten Rasen im Singoldpark sei es dann aus fußballerischer Sicht eher schwierig gewesen. Doch die Mannschaft hätte letztlich gezeigt, was die beiden Trainer, Christopher Detke und Sebastian Jeschek, sehen wollten.

Das erste Spiel der Winterpause sei allerdings nicht gerade von der leichten Sorte. Denn bereits beim Hinspiel in Bobingen hatten sich die Kissinger sehr griffig präsentiert und mit ihrer Kompaktheit dem Favoriten TSV alles abverlangt. Der 1:0-Erfolg für Bobingen war dann auch mühsam erarbeitet. "Viele Spieler kennen sich , das facht natürlich die Rivalität an", sagte Detke. Man könne die Begegnung gegen den Kissinger SC fast schon ein "kleines Derby" nennen, so der Bobinger Trainer.

Kissing wird Mentalitätstest für Bobinger Kicker

Noch sei nicht klar, ob die Begegnung am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Stadion in Kissing auf Rasen ausgetragen werden kann. Ansonsten müsste auf Kunstrasen gespielt werden. Lieber wäre den Bobinger Akteuren natürlich ein Kick auf echtem Grün. Für das Unternehmen "Aufstieg" wird das Treffen mit den Nachbarn aus Kissing also bereits ein echter Mentalitätstest. Ein Sieg wäre ungemein wichtig. Sowohl für das Selbstvertrauen als auch mit Blick auf die Tabelle. Denn Verfolger Cosmos Aystetten sitzt dem Tabellenzweiten aus Bobingen mit nur einem Punkt Abstand im Nacken.