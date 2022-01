Bobingen

06:30 Uhr

Verwirrung beim Glasfaserausbau

In Bobingen gibt es Verwirrung um den Glasfaserausbau.

Plus Nun will sich auch die Deutsche Telekom am Glasfaserausbau beteiligen. Das sorgt für Verwirrung.

Von Elmar Knöchel

Bis vor Kurzem war beim Thema Glasfaserausbau in Bobingen alles klar. Im vergangenen Jahr führte die deutsche Glasfaser in Verbindung mit M-net die sogenannte Nachfragebündelung in den Haushalten der Bobinger Stadtteile inklusive der Siedlung durch. Da die erforderliche Abschlussquote von 40 Prozent der Haushalte letztlich doch noch erreicht worden war, kam von den beiden Firmen die Zusage, mit dem Ausbau des Glasfasernetzes zu beginnen.

