Warum Reinhard Eller jetzt zweimal im Jahr Geburtstag feiert

Plus Der 75-Jährige Reinhard Eller brach beim Tischtennis in Bobingen zusammen. Felizitas Weiss und Stefan Sturm halfen sofort und retteten ihm das Leben.

Den 23. September 2022 werden sie nicht mehr vergessen. Felizitas Weiss und Stefan Sturm retteten in der Schulturnhalle der Bobinger Siedlung Tischtennisspieler Reinhard Eller das Leben.