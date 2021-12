Bobingen, Wehringen

06:00 Uhr

Rückblick: Keine neues Bad für Bobingen und ein Todesfall

Plus Der große Jahresrückblick: In Bobingen liegen die Pläne für ein neues Bad seit heuer auf Eis. Trauer um den "Brückenbauer" Senol Isci.

Von Elmar Knöchel und Maximilian Czysz

Ähnlich wie im vorigen Jahr wurde 2021 wieder viel gebaut. Das Baugebiet nördlich der Herbststraße in der Bobinger Siedlung ist nahezu fertiggestellt. Im Gebiet "Point IV" an der Wertachstraße befindet sich der evangelische Kindergarten im Rohbau und auch einige Häuser stehen schon. Im Bobinger Süden wurde am Wiesenhang der Spatenstich für ein komplettes Wohnquartier vorgenommen. 31 Reihenhäuser und 28 Wohnungen sollen dort entstehen. Die Planungen für die Brunnenplatzbebauung in der Siedlung wurden vorangetrieben. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Wieder einmal gesperrt werden musste die Bobinger Hauptstraße. Nachdem die Pflasterung in der Hochstraße erhebliche Schäden aufgewiesen hatte, wurde nach langem Rechtsstreit mit der Baufirma das Pflaster gegen einen Asphaltbelag ausgetauscht. Dazu musste die Bobinger Innenstadt mehrere Wochen für den Autoverkehr gesperrt werden.

