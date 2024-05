Wenn das Wohl von Kindern in Gefahr ist

Plus Bobinger Eltern leisteten massiv Widerstand, als ihre Kinder zu Pflegeeltern gebracht werden sollten. Wie es allgemein dazu kommt und was passiert, erklärt das Jugendamt.

Kinder werden von ihren leiblichen Eltern getrennt. Das aktuelle Beispiel aus Bobingen hat viele Eltern beschäftigt. Was ist allgemein die rechtliche Grundlage dafür, dass Kinder an Pflegeeltern übergeben werden können?

Das Jugendamt hat das Wächteramt und einen Schutzauftrag. Es ist dementsprechend verpflichtet, jeder Meldung einer möglichen Kindswohlgefährdung nachzugehen und diese nach fachlichen Standards im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Liegt eine akute Kindeswohlgefährdung vor, dann ist das Jugendamt verpflichtet, das Kindeswohl zu sichern und das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. Widersprechen die Erziehungsberechtigten, dann muss das Familiengericht angerufen werden.