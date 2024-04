Bobingen

18:00 Uhr

Zum 100. Brotbackkurs in der Mittleren Mühle gibt's Schürzen geschenkt

Plus Seit vielen Jahren zeigt das Team in Bobingen, wie Brot gebacken wird. Jetzt fand der 100. Kurs statt. 3000 Brote und 1000 Brezen sind hier schon aus dem Ofen gekommen.

Von Anja Fischer

Eifrig wird beim Brotbackkurs des Backteams der Mittleren Mühle der Brotteig geknetet. Dann heißt es für diesen erst einmal ruhen. Die Teilnehmer am Volkshochschulkurs wenden sich in dieser Zeit einem anderen Rezept zu. So wie schon viele Kursteilnehmer vor ihnen. Trotzdem gibt es dieses Mal eine Besonderheit: Es ist der 100. Brotbackkurs, den das Backteam über die Volkshochschule anbietet. Ein bemerkenswertes Jubiläum, findet Bettina Grießer von der VHS Bobingen. Sie hat für die Verantwortlichen eigens Schürzen als kleines Geschenk mitgebracht. „Die Kurse sind heiß begehrt“, verrät sie. Jeweils drei Kurse bietet das Backteam im Frühjahr und im Herbst/Winter an. „Wir könnten doppelt so viele voll bringen“, ist sich Grießer sicher. Da das Backteam rund um Rudi Niebauer ehrenamtlich tätig ist, sind dem Angebot allerdings Grenzen gesetzt.

Petra Nowak vom Backteam (ganz rechts) zeigt, wie das Zigarren-Börek gefüllt wird. Foto: Anja Fischer

Immer samstags finden die Kurse von 9.30 bis 17 Uhr statt. Maximal zwölf Teilnehmer finden sich dann in der Mittleren Mühle ein, wo der große Holzbackofen im Garten eingeschürt wird. „Alle unsere Rezepte sind aber auch für den normalen Haushaltsbackofen geeignet“, betont Gabi Durner, die von Anfang an mit dabei war. Nicht jeder habe schließlich einen Holzbackofen zu Hause.

