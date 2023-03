Der "größte" Kabarettist Deutschlands tritt in Graben auf

Der 2,07 Meter große Jonas Greiner zeigt sein neues Soloprogramm im Kulturzentrum.

In Kooperation mit dem Kulturzentrum Lechfeld stellt die Buchhandlung Schmid Schwabmünchen den „größten“ Kabarettisten Deutschlands vor. Der 2,07 Meter große Jonas Greiner kommt am Samstag, 25. März, mit seinem neuen Soloprogramm ins Kulturzentrum nach Graben.

Auf eine Reise durch Deutschland und die Welt, durch das Hier und Jetzt und die Umstände unserer Zeit, in der sich sonst alle nur noch streiten, nimmt Jonas Greiner sein Publikum mit und garantiert dafür, dass dieser Abend ganz ohne Stress, Hektik und Ärger verläuft. In „Greiner für alle“, seinem bereits zweiten Soloprogramm, erleben seine Gäste extrem komische Stunden, aktuell, intelligent und ironisch dargereicht. Seine Alltagsgeschichten und seine Gesellschaftskritik lassen die Schwierigkeiten des Alltags vergessen.

Er reist gerade quer durchs Land

Jonas Greiner ist Thüringer aus Lauscha und seit mehr als fünf Jahren als Stand-up-Comedian und Kabarettist deutschlandweit auf Tour. Schon 2019 wurde er zum Beispiel von dem bekannten Olaf Schubert als Newcomer des Jahres mit dem "Güldenen August" der Humor-Zone Dresden ausgezeichnet und überzeugte bei einer riesigen Zahl von Fernseh- und Rundfunkauftritten. Außerdem reist er in den kommenden Monaten quer durch Deutschland und steht beinahe täglich auf der Bühne.

Ein junger Mann, der weiß, was er will

Ein 25 Jahre junger Mann, der sich als der größte Comedian Deutschlands bezeichnet und schon jetzt alt fühlt, weil er bereits vor sieben Jahren Abitur machte. Seine Karriere begann mit Büttenreden im Fasching und ging schon bald darauf in ein Soloprogramm über, das „in voller Länge“ hieß, unter anderem eine Anspielung auf seine Körpergröße. Politisch engagiert zeigt er sich als Stadtrat, war Mitglied im Kreistag des Kreises Sonnenberg, SPD- und die Linke-Mitglied und setzt sich besonders für die Bereiche Bildung, Kultur und Sport ein. Sich in die Linie einer Partei einzufügen, das ist nicht so sein Ding. Er verfolgt lieber seine eigene Linie. Ein vielschichtig engagierter junger Mann also, der weiß, was er will und das überzeugend rüberbringen kann, vor allem auch bei seinen kabarettistischen Auftritten.

Jonas Greiner kommt mit seinem neuen Programm „Greiner für alle“ am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr ins Kulturzentrum Graben (Via-Claudia-Weg 4). Karten gibt es im Internet und in der Buchhandlung Schmid.