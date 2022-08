Fußball: Anstoß

11:02 Uhr

Urlaub und Verletzungen setzen den Teams zu

Fußball Kreisklasse Arme Torhüter: Ähnlich wie Nico Wenzel in Langenneufnach hielt Ludwig Hemmerle (Bild) in Wehringen überragend – doch am Ende standen sie mit ihren Teams mit leeren Händen da.

Plus Viele Trainer klagen über zahlreiche Ausfälle zum Saisonbeginn und es stellt sich durchaus die Frage, ob in den unteren Klassen so ein früher Saisonbeginn nötig ist.

Von Marcus Angele



Nach drei Spieltagen in den unteren drei Klassen kann man sagen, dass viele Mannschaften große Probleme wegen des Sommerurlaubs und den Verletzungen haben und die Spieler teils längerfristig ausfallen. Gibt es hier einen Zusammenhang mit der doch kurzen Saisonvorbereitung und dem Trainingsdefizit? Einige Teams mit etwas breiterem Kader stecken die Ausfälle noch relativ gut weg, andere kommen schon auf der Felge daher. Da wird so mancher Spieler gerne in die Worte von Andreas Herzog mit einstimmen: "Ab der 60. Minute wird Fußball erst richtig schön. Aber da bin ich immer schon unter der Dusche."

