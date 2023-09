Die Tore sind für die Stürmer weit geöffnet

In der Kreisklasse, A- und B-Klasse fallen die Treffer wie reife Früchte. Zu denen, die zahlreiche Tore hinnehmen mussten, zählen auch Teams, von denen man das nicht erwartet hatte.

Auch am dritten Spieltag zeigten sich die Stürmer wieder von der besten Seite und nagelten die Bude des Gegners voll. Ein kurioses Bild gibt die Tabelle der B-Klasse – hier haben nach dem dritten Spieltag gleich sieben Mannschaften noch keine Punkte eingefahren. Da könnte Ruhrpottlegende Peter Neururer mit seiner Weisheit durchaus recht haben: „Wir waren alle vorher überzeugt davon, dass wir das Spiel gewinnen. So war auch das Auftreten meiner Mannschaft, zumindest in den ersten zweieinhalb Minuten.“

Kreisklasse Augsburg Süd: Da macht aber einer richtig Dampf: Der SV Schwabegg fegte zwar verdient, aber in der Höhe doch überraschend den SV Bergheim mit 7:1 vom Platz. Sogar Oldie Peter Ziegler durfte noch ran und erzielte vier Minuten nach seiner Einwechslung mit dem siebten Tor den Schlusspunkt. Bergheim musste dagegen nach dem triumphalen Sieg gegen Untermeitingen nun die raue Luft der Kreisklasse kennenlernen.

Diese bläst auch dem SV Untermeitingen mehr als deutlich ins Gesicht. Mit 0:7 unterlag man zu Hause gegen Aufsteiger Großaitingen und man steht mit null Punkten und 0:15 Toren nach drei Spielen etwas zerknautscht am Tabellenende. Die Reise nach Haunstetten am vierten Spieltag dürfte daher auch nicht unbedingt lustig werden. Wesentlich interessanter dürfte dagegen das Gastspiel der Schwabegger in Großaitingen werden und damit der dritte Aufsteiger hintereinander für die Lila-Weißen. Der FSV hatte gleich zu Beginn der Saison großes Verletzungspech. Mit Tobias Rehm und Alessandro Cardia zogen sich gleich zwei Spieler einen Kreuzbandriss zu, dazu kommt Jonas Rzehak mit einem Leistenbruch. Der letzte Punktspielsieg der Großaitinger gegen Schwabegg datiert aus dem Jahr 2013.

Zum Duell der Aufsteiger kommt es in Bergheim, wo die Reserve des TSV Bobingen gastiert. Bobingen gewann sein Spiel gegen Hurlach mit 2:1 und steht mit sechs Punkten aus drei Spielen auf Platz zwei in der Tabelle. Dahin möchte auch der TSV Walkertshofen, der Margertshausen mühelos mit 3:0 nach Hause schickte und weiter die Nummer eins in den Stauden bleibt. Bereits am Samstag tritt der VfL Kaufering beim TSV an, der in Göggingen knapp mit 3:2 die Oberhand behielt. Trotzdem ist die Elf von Bernhard Vogg in diesem Spiel leicht favorisiert. Der SV Hurlach empfängt den FSV Inningen, gegen den die letzten drei Spiele alle verloren gingen. Also durchaus ein zusätzlicher kleiner Anreiz für die Elf Thomas Kneifel, diese Serie zu durchbrechen. Inningen selbst dürfte noch etwas Wut über zwei verschenkte Punkte gegen Wehringen im Bauch haben. Nach einer 2:0-Führung vergaben sie leichtfertig in der Nachspielzeit den Sieg. Wehringens geplagter Fußballseele tut dieser Punktgewinn natürlich gut und vielleicht ist es auch diese kleine Prise „Hallo Wach“ gepaart mit Kampfgeist, die dann im nächsten Spiel gegen Margertshausen wieder etwas Zählbares auf das Habenkonto bringt. Der TSV Göggingen darf spielfrei die Beine hochlegen.

A-Klasse Augsburg Süd: Böse kamen auch die Schwabmünchner unter die Räder. Mit 1:7 unterlag man Lagerlechfeld im Reservederby. Aber auch der FC Königsbrunn machte im Match gegen Inningen kurzen Prozess und gewann deutlich mit 5:0. Mickhausen kassierte mit 1:4 die dritte Niederlage im dritten Spiel in Klosterlechfeld. Überraschend dümpelt auch Türkgücü nach dem 1:3 in Gessertshausen ebenfalls mit noch null Punkten ganz unten im Tabellenkeller. Reinhartshausen musste sich nach gutem Spiel dem TSV Königsbrunn mit 1:2 beugen. Aufsteiger SV Schwabegg holte dagegen mit einem 1:0 kurz vor Schluss den ersten Erfolg in der A-Klasse gegen den SSV Bobingen. Im Spitzenspiel gelang dem Aufstiegsaspirant Langerringen ein glücklicher Sieg bei Absteiger Fischach, der zwar beim 0:2 über weite Strecken das Spiel machte, aber eben nicht die Tore. Für die Fischacher geht es am Samstag gleich zum nächsten Härtetest beim FC Königsbrunn. Ein Stadtderby liefern sich Türkgücü und der TSV Königsbrunn zur besten Frühschoppenzeit am Sonntag um 11 Uhr. Am Sonntag zeigt sich dann auch, ob die Tormaschine aus Lagerlechfeld gegen Gessertshausen erneut so rund läuft wie bisher und ob Aufsteiger Schwabmünchen beim Reserveduell in Langerringen vielleicht etwas mehr Beton in der Abwehr anmischt als gegen die Lechfelder. Reinhartshausen empfängt den SV Schwabegg und Mickhausen könnte bei einer Leistungssteigerung den ersten Dreier gegen Inningen einfahren. Der TSV Klosterlechfeld fährt schließlich noch zum Gastspiel nach Bobingen.

A-Klasse Allgäu 2: Die Minimalisten haben wieder zugeschlagen: mit dem vierten Sieg im fünften Spiel und zum vierten Mal mit nur einem Tor Unterschied setzte sich der TSV Mittelneufnach an die Spitze der Liga. Knapp eine halbe Stunde in Unterzahl gelang in Tussenhausen ein glücklicher 2:1-Sieg. Nun kommt mit dem SV Bedernau ein Mitabsteiger ins heimische Stadion. Beide Teams dürften gleichstark einzustufen sein. Es kommt also wahrscheinlich auf die Tagesform an – und vielleicht wieder mit einem Tor Unterschied.

B-Klasse Augsburg Süd: Schon etwas kurios schaut die Tabelle in der B-Klasse aus. Ab Platz acht haben alle Teams noch keine Punkte auf dem Konto. Ganz vorne thront der VfL Kaufering III vor dem PSV Augsburg mit jeweils drei Siegen. Wo Straßberg derzeit aufläuft, sind Tore garantiert. Nach einem 5:3, einem 3:5 folgte nun wieder ein 7:3-Sieg gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Türk Bobingen gelang mit einem 4:1 nach sehr langer Durststrecke endlich der erhoffte Erfolg gegen Großaitingen. Ein ganz anderes Kaliber wartet dann aber am Sonntag mit dem PSV Augsburg. Die SG Obermeitingen lädt den FC Kleinaitingen zum Tanz und hofft hier auf die ersten Punkte. Tabellenschlusslicht Klosterlechfeld besucht den SV Bergheim und Hiltenfingen tritt in Großaitingen an. Die ersten Punkte werden auf jeden Fall auch im Spiel Lagerlechfeld gegen Gessertshausen verteilt. In den Stauden könnte es wieder ein Torspektakel geben, wenn bereits am Samstag die SG Langenneufnach/ Walkertshofen auf Straßberg trifft. Auf den 8. September wurde das Spiel Fischach/Margertshausen gegen Kaufering verlegt.