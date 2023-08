Fußball Landesliga

Ein Spiel mit zwei Ergebnissen

Plus Die Landesligapartie zwischen Schwabmünchen und Kempten war zeitgleich ein e Pokalpartie. Daher ging es nach dem 0:0 aus der regulären Spielzeit ins Elfmeterschießen, welches die Allgäuer für sich entschieden.

Nach 90 torlosen Minuten war in Schwabmünchen jeder zufrieden - auch wenn die Partie gegen den FC Kempten am Ende verloren ging. Denn das Spiel war nicht nur eine Landesliga- sondern auch eine Pokalpartie. So gab es für das 0:0 einen Punkt, da aber ausgerechnet der erneut starke Torhüter Fabio Zeche seinen Elfmeter an die Latte platzierte, war das Nachspiel der Partie ohne Erfolg für den TSV Schwabmünchen.

Schwabmünchen, das auf den angeschlagenen Lucas Kusterer verzichten musste - dafür rückte Jona Köhler wieder in die Abwehrreihe, begann schwung- und druckvoll und hatte gerade in der Anfangsphase des Spiels deutlich mehr Ballbesitz.

