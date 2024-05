Schwabmünchen kanns auch auswärts

Mit dem 1:0-Sieg in Durach entledigt sich der TSV aller Sorgen. Eine sattelfeste Abwehr sorgt für die noch nötigen Punkte. Am Sonntag steht somit der Abschied von Thomas Rudolph im Fokus

Ein Punkt in Durach hätte genügt, um der Relegation zu entgehen. Dass es am Ende drei geworden sind, war hauptsächlich der disziplinierten Abwehrleistung zu verdanken. Wobei Schwabmünchen in der ersten Hälfte konzentriert agierte und die Spielkontrolle übernahm. Bereits in der achten Spielminute hätten die Schwarz-Weißen in Führung gehen können, als Moritz Willis mit einem Kopfball den Duracher Keeper bereits überwunden hatte. Doch der Torschrei, den die Fans schon auf den Lippen hatten, verstummte, als ein Duracher Verteidiger den Ball noch in der letzten Sekunde von der Linie kratzte. Das 0:0 zur Pause war für die Gastgeber etwas schmeichelhaft, denn Schwabmünchen war das bessere und im Angriff gefährlichere Team.

In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel dann etwas. Schwabmünchen war jetzt mehr auf Absicherung bedacht und spielte weniger nach vorne. So kamen die Allgäuer besser ins Spiel, hatten aber in der Offensive wenig anzubieten. Auch im zweiten Durchgang war Schwabmünchen mit seinen wenigen Angriffen das gefährlichere Team. In der 82. Minute machte dann Jona Köhler, nach einem guten Zuspiel von Thomas Rudolph, mit einer schönen Einzelaktion im Sechzehner alles klar und erzielte das 1:0. Das brachte der TSV dann routiniert über die Zeit. Schwabmünchens Trainer, Luckmann Abdallah, war dann auch nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben heute gut gespielt und hätten sogar höher gewinnen können.“

Am Sonntag (15 Uhr) steht das nächste Heimspiel gegen den SC Olching an. Durch den nun erreichten Klassenerhalt können die Schwabmünchner die Partie entspannt angehen und andere Dinge in den Fokus rücken. „Wir wollen uns mit einem Heimsieg von den Fans und vor allem von Tommy Rudolph verabschieden“, Luckmann Abdallah. Der Mittelfeldspieler verlässt nach neuneinhalb Spielzeiten den TSV Schwabmünchen und wird Trainer in Gundelfingen. „Wir wollen ihm einen würdigen Abschied bereiten“, ergänzt der Trainer.