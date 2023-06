Schwabmünchner Fußballer mit neuem Hauptsponsor

Zum Start der neuen Saison präsentieren die Schwabmünchner Fußballer einen neuen Hauptsponsor: die Siegmund GmbH.

Germar Thiele wirkt glücklich. In der Hand hält er ein weiß-grau gestreiftes Trikot mit der Aufschrift "Siegmund". Das Oberottmarshauser Unternehmen ist der neue Hauptsponsor der Schwabmünchner Landesligafußballer. Doch nicht nur auf dem Trikot ist der Schweißtisch-Experte aus Oberottmarshausen präsent. Künftig tragen die Fußballer ihre Heimspiele in der "Siegmund Arena" aus. Siegmund übernimmt mit dem Sponsoring die Rolle vom bisherigen Partner Augusta Massivhaus. „Wir möchten Augusta Massivhaus für das Engagement in den letzten fünf Spielzeiten danken. Die Zusammenarbeit war immer sehr gut und komplikationslos, daher bin ich sicher, dass wir auch weiterhin partnerschaftlich verbunden sein werden", so Thiele, der "unglaublich glücklich ist, einen neuen Partner dieser Güte gefunden zu haben". Auch Thieles Stellvertreter Stefan Ammann freut sich über den neuen Partner: "Mit Siegmund an der Seite wollen wir den jüngsten sportlichen Aufschwung fortsetzen und in der kommenden Spielzeit oben mitspielen.“

Warum Siegmund beim TSV einsteigt

Die Kontakte zwischen Siegmund und dem TSV bestehen schon seit der Pandemie, damals haben beide Seiten in Sachen Masken kooperiert. Dies war auch der Grund, weshalb nun mehr daraus wird, wie Daniel Siegmund erklärt: "Diese Zusammenarbeit war gut. Als sich nun die Möglichkeit geboten hat, Hauptsponsor und Namensgeber der Arena zu werden, haben wir diese gerne ergriffen." Auf drei Jahre, "oder auch mehr", wie Bernd Siegmund sagt, ist die Zusammenarbeit ausgelegt. Dabei wird es nicht beim reinen Sponsoring bleiben. "Einer der Gründe, weshalb wir mit den Schwabmünchner Fußballern zusammenarbeiten, ist die Mitarbeitergewinnung. Da werden wir auch die eine oder andere Aktion umsetzen", so Siegmund, der auf das kommende Wochenende verweist. "Da ist bei uns Tag der offenen Tür und der TSV ist schon, ebenso der FCA, die Augsburger Panther und die Basketballer des FC Bayern mit dabei." Grundsätzlich will Siegmund die Partnerschaft mit Leben füllen und immer wieder vor Ort sein.