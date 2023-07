Gennach

Nach Hallen-Brand: Darum lassen sich große Mengen Heu schwer löschen

So sah es am Dienstag in der Nähe des Birkensees und des Schwarzbaches bei Gennach aus. Das Heu aus der ausgebrannten Lagerhalle könnte dort noch einige Tage liegen.

Plus In Gennach brennt am Sonntag eine Lagerhalle aus. Feuerwehren bringen die Situation schnell unter Kontrolle. Weshalb es dennoch immer wieder kurz brennen kann.

Die Gefahr ist unter Kontrolle, aber Flammen lodern immer wieder vereinzelt auf. Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle am Sonntagabend im Langerringer Ortsteil Gennach kam es die Woche über vereinzelt zu kleinen Feuern und Rauchentwicklung. Vor allem unter dem Heu, dass nach dem Brand in der Nähe des Schwarzbaches und des Birkensees ausgebreitet wurde, könnte noch Glut sein. Wieso lassen sich große Mengen des Tierfutters nach einem Feuer nur schwer löschen?

Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel erklärt: "Das Heu ist so dicht zusammengepresst, dass immer noch kleine Glutnester da sind." Diese glimmen immer wieder auf. Obwohl das Heu in Gennach schon so gut wie möglich ausgebreitet worden sei. "Da ist man auf Mitbürgerinnen und Mitbürger angewiesen, die sich melden, wenn es wieder qualmt." Das funktioniere in dem Langerringer Ortsteil gut.

