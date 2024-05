50-jähriger Rollerfahrer wird bei einem Unfall schwer verletzt

Der Zweiradfahrer stößt in der Zeppelinstraße mit einem Auto zusammen. Der Verletzte kommt ins Krankenhaus.

In Graben ist ein 50-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Dienstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 64-jähriger Mann um 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Zeppelinstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Amazonstraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei offenbar den entgegenkommenden Rollerfahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 50-Jährige erlitt unter anderem schwere Beinverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. (kar)