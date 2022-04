Amazon-Beschäftigte in Graben streiken zum Ostergeschäft

Mitarbeitende im Amazon-Logistikzentrum in Graben sind zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen und einen Tarifvertrag.

Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 1900 Amazon-Mitarbeiter im Logistikzentrum in Graben zum Streik aufgerufen. Zu den zentralen Forderungen gehören bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und verbindliche Tarifverträge. Die Beschäftigten sollen am Gründonnerstag und Karsamstag ihre Arbeit niederlegen.

Wie Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin für den Bezirk Schwaben mitteilt, hatten einige Beschäftigte bereits zur Nachtschicht am Mittwoch aus dem laufenden Betrieb heraus gestreikt. "Bislang haben rund 200 Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt", sagt Lech. Sie rechnet am Samstag mit weiteren Streikenden. Angesichts der hohen Inflation sei die Einführung von Tarifverträgen dringlicher denn je. " Amazon streicht trotz der wirtschaftlichen Krise hohe Gewinne ein. Doch die Beschäftigten haben nichts davon", sagt sie.

Gewerkschaft fordert steuerfreie Einmalzahlungen oder Zuschüsse für Benzin

Steuerfreie Einmalzahlungen oder Zuschüsse für Benzin und Fahrkarten wären Lech zufolge ein wichtiger Schritt, um die Beschäftigten schnell zu entlasten. So wären Kooperationen mit Tankstellen oder Anbietern des öffentlichen Nahverkehrs denkbar. Einige Mitarbeitende hätten einen langen Anfahrtsweg und würden teils von Kaufbeuren oder München bis nach Graben pendeln. "Das geht richtig ins Geld", sagt Lech. Langfristig sei eine Anhebung der Löhne unumgänglich.

Verdi kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen beim amerikanischen Versandriesen. Auch im Logistikzentrum in Graben hatten die Beschäftigten immer wieder ihre Arbeit niedergelegt - zuletzt zum Weihnachtsgeschäft im Dezember vergangenen Jahres. Seit Herbst 2021 helfen Transport-Roboter bei der Warenabfertigung. Rund 150 Millionen Euro hatte der Konzern in die neue Technik investiert. Statt 100.000 können bis zu 300.000 Pakete täglich das Zentrum verlassen. Doch Gewerkschafterin Lech zufolge profitieren die Mitarbeitenden davon kaum. Die Zustände hätten sich mit dem Roboter-System eher verschlechtert, sagt sie. Der Druck und das Arbeitstempo seien noch höher.

Nach Angaben von Amazon wirkt sich der Streik nicht auf Kunden aus

Amazon erklärt auf Nachfrage schriftlich, der Streik werde sich nicht auf die Kundinnen und Kunden auswirken. Bestellte Pakete würden ankommen. Ein Sprecher teilt außerdem mit, das Unternehmen wolle seinen Beschäftigten attraktive Jobs mit guten Perspektiven bieten. "Wir glauben fest an die Kombination aus fairem Lohn und attraktiven Zusatzleistungen in einer modernen, sicheren Arbeitsumgebung", so der Sprecher. Für Mitarbeitende in Graben liege der Einstiegslohn bei 12,42 brutto pro Stunde. Nach jeweils einem und zwei Jahren erhöhe sich der Lohn.

