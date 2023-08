Gewerbegebiet Graben: Kein Ende der Parkverstöße in Sicht

Die Parksituation im Gewerbegebiet an der A30 sorgt im Gemeinderat Graben erneut für Diskussionen. Warum das mobile Schwimmbecken nicht kommt.

Im Gewerbegebiet an der A30 sorgen immer wieder Parkverstöße von Lastwagen und Sachbeschädigungen an Zäunen für Ärger. „Der Ratsbeschluss, die Parkverbotsschilder abzubauen, da die Einhaltung nicht kontrolliert werden kann, wird umgesetzt. Metallbügel in den größeren Parkbuchten werden in Zukunft eine Nutzung durch große Fahrzeuge verhindern“, erläuterte Bürgermeister Andreas Scharf. Die als Zaunsicherung auf den Gehwegen abgelegten Großsteine müssten entfernt werden, da diese laut Polizei einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellten, berichtete Scharf weiter von einem Treffen mit Vertretern der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Diese sollen durch Metallpfosten ersetzt werden.

Eine Video-Überwachung an der A30 ist nicht zulässig

Eine Video-Überwachung im öffentlichen Raum sei datenschutzrechtlich nicht zulässig und auch nicht verwertbar, so ein weiteres Ergebnis der Besprechung. „Alle verübten Straftaten und Beschädigungen, die von Anrainern bemerkt werden, sollen bei der Polizei angezeigt werden, auch wenn die Verfolgung oft wenig Erfolg verspricht“, gab der Bürgermeister einen Rat der Polizei weiter. Immerhin sei durch die Aufstellung von Müllgefäßen und einem Toilettenhäuschen im Bereich der Bushaltestelle der Grad der Sauberkeit erhöht werden können. Ein runder Tisch mit Vertretern der Kommune, der Gewerbebetrieb sowie der Polizei soll die Situation noch einmal aufnehmen und intensiv beleuchten.

Außerdem diskutierte der Gemeinderat Graben über das mobile Schwimmbecken. Das Becken, das in einem Container untergebracht ist, erfuhr durch einstimmigen Beschluss eine Absage. Dabei stellten alle Fraktionen nicht die Notwendigkeit des Schwimmunterrichts für die Kinder infrage, man kapitulierte vor der Standortfrage. Der notwendige Platz konnte weder im Bereich der Sportanlage Lagerlechfeld noch an der Sporthalle Graben zur Verfügung gestellt werden.

Graben bekommt kein mobiles Schwimmbecken

Dabei ging es nicht nur um den eigentlichen Stellplatz, sondern auch um die notwendigen Versorgungsleitungen von Wasser und Strom. Zudem hatte der Betreiber, der in Graben einen für die Region gedachten Probetrieb anstrebte, eine längere Standzeit im Auge. „Ab drei Monaten haben wir dann baurechtlich aber keine mobile Einrichtung mehr, der Aufwand steht nicht in Relation zum Nutzen“, argumentierte der Bürgermeister weiter. Die Bürgervertreter setzten ihre Hoffnung eher auf eine Mitnutzung der im Bau befindlichen Schwabmünchner Schwimmhalle.

Das von der Gemeinde herausgegebene „Infoblättle“ gelangte bisher per Austräger in jeden Briefkasten der Kommune. Dies wird sich mit der letzten Ausgabe 2023 ändern. „Mehrere Gründe hat den Rat in nicht öffentlicher Sitzung dazu bewogen, diese automatische Lieferung einzustellen“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Danach erfolge die kostenlose Zustellung per Abo nur noch an den Personenkreis, der sich unter der E-Mail-Adresse sabine.biedermann@graben.de oder telefonisch unter 08232-962132 hat registrieren lassen. Weiterhin werde dieses Informationsmedium im Rathaus sowie in der Bücherei zur Mitnahme ausgelegt.