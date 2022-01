Graben: Alter Bebauungsplan für dreistöckiges Gebäude gibt dem Gemeinderat Rätsel auf

Plus Im Grabener Süden sollte ein großes Mehrfamilienhaus entstehen – doch die Planung kommt nicht gut an. Wie es nun weitergeht.

Im südlichen Teil Grabens, in der Ahornstraße will ein regionaler Bauträger ein Mehrfamilienhaus erstellen. Neun Wohnungen samt Tiefgarage sollen entstehen. Auf den ersten Blick ist dieses Bauvorhaben kein Problem, für die Genehmigung sind nur Befreiungen bei der Farbe der Dachplatten und beim Überschreiten der Baugrenzen notwendig. Ausnahmen, die oft gemacht werden. Doch trotzdem bereitet der Bauantrag Probleme.