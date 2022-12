Graben

Graben produziert mehr Strom mit Sonnenenergie

Plus Durch eine Photovoltaik-Anlage steigt die Stromproduktion über den kommunalen Bedarf von Graben. Die Entwicklung soll weitergehen – dabei darf das Thema Windräder nicht fehlen.

Seit einem Monat produziert die Gemeinde Graben auf dem Dach des Bauhofes in Lagerlechfeld Strom. 255 Paneele auf 480 Quadratmetern, was etwa zwei Tennisfeldern entspricht, nutzen die Sonnenenergie. „Wir verbrauchen für gemeindliche Zwecke wie Rathaus, soziale Einrichtungen, Schule sowie Beleuchtung etwa 310.000 Kilowattstunden pro Jahr. Dabei fällt allein die Hälfte für Straßenbeleuchtung an“, sagte Bürgermeister Andreas Scharf. Er erwarte mit der Anlage eine Jahresleistung von etwas weniger als 100.00 Kilowattstunden pro Jahr, die in das Netz der Lechwerke eingespeist werden könne.

