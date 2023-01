Graben

11:40 Uhr

Graben zieht Bilanz: Wie sich die Gemeinde 2022 entwickelt hat

Plus Beim Neujahrsempfang blickt der Bürgermeister auf bewegte Zeiten zurück. Eine Bürgerin erhält mit dem Gemeindewappen eine besondere Ehrung.

Von Uwe Bolten Artikel anhören Shape

Bürgermeister Andreas Scharf blickte nach drei Jahren ohne Neujahrsempfang in Graben endlich zu diesem Anlass erfreut in den gut besuchten Bürgersaal, um die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen, einen Blick in die Zukunft zu wagen und vor allem die Neubürger in der Kommune zu begrüßen. Die Summe der schlechten globalen Nachrichten in der vergangenen Zeit könne einen depressiv machen, sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen