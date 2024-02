Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter hat in Graben einen Zaun beschädigt und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

In Graben hat sich zwischen Sonntagabend (11. Februar), 18 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein Unbekannter mit seinem Auto einen Zaun im Ligusterweg beschädigt hat und dann einfach verschwunden ist. Der Schaden am Zaun beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Schwabmünchen kümmert sich jetzt um den Fall und sucht nach dem Unbekannten, der dafür verantwortlich ist. Wer etwas gesehen oder Informationen hat, die helfen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (AZ)