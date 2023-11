Zum "Black Friday" streiken bei Amazon in Graben hunderte Angestellte

Viele nutzen diesen Freitag, um sich Schnäppchen zu sichern. Beim Online-Händler Amazon in Graben streiken derweil einige Angestellte für Tarifverträge.

Sorgt ein Streik zu "Black Friday" bei Amazon in Graben für Chaos? Schließlich wird rund um diesen Tag so viel bestellt wird, wie an kaum einem anderen im Jahr. Der Onlinehandel-Gigant gibt sich betont gelassen. Die Beteiligung sei wie immer gering, teilt Pressesprecher Thorsten Schwindhammer mit. Für Kunden habe der Streik keine Auswirkung. "Sie können sich wie gewohnt auf zuverlässige, pünktliche Lieferungen ihrer Black-Friday-Bestellungen freuen."

In einer Stellungnahme des amerikanischen Billionen-Unternehmens wird betont: "Der Einstiegslohn bei Amazon in Deutschland liegt bei 14 Euro brutto pro Stunde aufwärts." Dazu gebe es Extras, wie die Kostenübernahme des 49-Euro-Tickets, betriebliche Altersvorsorge und Weiterbildungsmöglichkeiten. "Nicht umsonst ist die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen schon seit über fünf Jahren bei uns." Schwindhammer ergänzt: In Graben liege der Einstiegslohn sogar bei 15 Euro. Auswirkungen von Streiks auf Kundenbestellungen habe es noch nie gegeben.

Der Streik bei Amazon in Graben könnte verlängert werden

Für die Gewerkschaft Verdi ist das Gehalt zu niedrig. Sie forderte die Angestellten zum Streik für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen auf. Thomas Gürlebeck von Verdi teilt unserer Redaktion mit, dass seine Gewerkschaft fordere, dass Amazon die Tarifverträge des bayerischen Einzel- und Versandhandels anerkenne. Die Beteiligung beurteilt er etwas anders als das Unternehmen: "Allein aus der Frühschicht haben sich rund 230 Beschäftigte beteiligt." Die genaue Zahl stehe noch nicht fest. Ab 15 Uhr wird laut dem Gewerkschaftssekretär außerdem die Spätschicht mobilisiert.

Der "Black Friday"-Streik soll laut Gürlebeck auch am Samstag anhalten. Und vielleicht noch länger: "Wir streiken zunächst heute und morgen, behalten uns allerdings vor, den Streik auszuweiten."