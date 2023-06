Bischof: "Ihr karitatives Wirken hat Strahlkraft für die Region“ 

Die Antonius Bruderschaft feiert die Oktav. Bischof Bertram kommt zum Festgottesdienst und trägt sich ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Ein großer Festgottesdienst bildete den Auftakt der jährlichen Oktav der Antonius Bruderschaft in Großaitingen. In der Pfarrkirche St. Nikolaus feierte der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier in Konzelebration mit Ortspfarrer Hubert Ratzinger und Diakon Armin Pfänder die heilige Messe. Zwölf Stäbchenträger der Bruderschaft zogen gemeinsam mit den Ministrantinnen und Ministranten sowie der Geistlichkeit unter festlichen Orgelklängen in das Großaitinger Gotteshaus ein.

Beim Festgottesdienst in der Nikolauskirche in Großaitingen: Diakon Armin Pfänder, Bischof Bertram Meier und Pfarrer Hubert Ratzinger im Kreis der Ministranten. Foto: Moni Treutler-Walle

Vor den Angehörigen der Bruderschaft sowie zahlreichen Gläubigen betonte Bischof Bertram die Aktualität der christlichen Bruderschaften in der jetzigen Zeit: „Der Heilige Antonius sagte, wir müssen Taten sprechen lassen und hinaus in die Welt gehen. Die 230 Mitglieder der Antoniusbruderschaft sind ein klares Statement für diesen Auftrag. Ihr karitatives Wirken hat Strahlkraft für die Region.“

Mitglieder der Bruderschaft zahlen Leggeld

Finanziert wird das soziale Engagement der Bruderschaft durch das sogenannte „Leggeld“ der Angehörigen der Bruderschaft. Dies ist ein Geldbetrag, den die Mitglieder in selbst gewählter Höhe jährlich abgeben und so die Gemeinschaft unterstützen. Mit diesem Geld werden der örtliche Besuchsdienst für alte, kranke und bedürftige Großaitinger finanziert, aber auch die Tafeln in Schwabmünchen und Bobingen unterstützt, die auch von Großaitingerinnen und Großaitingern in Anspruch genommen werden.

Erwin Porwol, Präfekt der Antoniusbruderschaft Großaitingen, mit dem Bruderschaftsstäbchen. Foto: Moni Treutler-Walle

Erwin Porwol, seit 22 Jahren Präfekt der Antoniusbruderschaft, ist davon überzeugt, dass es die sozial-karitativen Angebote nach wie vor dringend braucht: „Wir leben die Gemeinschaft und helfen direkt vor unserer Haustüre. Oft erleben wir bei unserer Arbeit, dass die persönliche Zuwendung für die Menschen von besonderer Bedeutung ist. Dies wird auch deutlich, wenn Jahr für Jahr Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft sich zum Beitritt in die Bruderschaft entschließen, in diesem Jahr sind es sieben Personen.“

Eintrag ins Goldene Buch

Bürgermeister Erwin Goßner bat den Bischof um einen Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde. Im Rathaus schrieb Bischof Bertram folgenden Satz aus der Predigt: „Wichtiger als die Rechtgläubigkeit ist unsere Glaubwürdigkeit als Christen.“

Bischof Bertram trägt sich in das Goldene Buch der Gemeinde Großaitingen ein. Links Pfarrer Hubert Ratzinger und rechts Bürgermeister Erwin Goßner. Foto: Moni Treutler-Walle

Weitere Messen während der Oktav

Im Lauf der Oktav werden in der Pfarrgemeinde weitere Andachten und Gottesdienste stattfinden. In dieser Zeit wird auch ein Gemälde Balthasar Riepps auf dem linken Seitenaltar präsentiert. Es zeigt den Heiligen Antonius von Padua. Der bedeutende Barockmaler Riepp ist in Großaitinger kein Unbekannter. Die Deckenfresken der St. Nikolauskirche wurden von ihm geschaffen.

Fakten zur Bruderschaft

Die Antoniusbruderschaft in Großaitingen wurde 1703 gegründet, ist seither in der Gemeinde vor allem im karitativen Bereich aktiv. Rund 230 Frauen und Männer gehören der Bruderschaft an. Ganz im Sinne der christlichen Nächstenliebe und Fürsorge für Menschen im Dorf, aber auch in der weiteren Region, ist diese kirchlich anerkannte Vereinigung tätig. Namensgeber ist der Heilige Antonius von Padua (1195 bis 1231), der dem Orden der Franziskaner angehörte.

Er gilt in der katholischen Kirche unter anderem als Schutzpatron der Bäcker, Bergleute, Reisenden und Sozialarbeiter. Bekannt ist er für sein Patronat für Arme und Hilfsbedürftige. Sein Gedenktag ist der 13. Juni.