Eiern und Ketchup landen an Hausfassade

Mit Freinacht-Brauchtum hat das nichts zu tun: In Großaitingen bewarfen Unbekannte eine Hausfassade mit Eiern.

Der Ärger ist groß und der Schaden ebenfalls: In der Freinacht wurde die Fassade eines Hauses in der Augsburger Straße in Großaitingen von Unbekannten mit Eiern und Ketchup beschmutzt. Hierdurch entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Fassade muss fachmännisch gereinigt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)