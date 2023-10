Ein Tag bei den Schnitz- und Krippenfreunden 

Die Mitglieder des Großaitinger Vereins erklären Interessierten die Handwerkskunst.

Die Advents- und Weihnachtszeit kommt bestimmt und so mancher überlegt sich vielleicht, mal selber eine eigene Hauskrippe zu bauen. Wie das geht, das können die Schnitz- und Krippenfreunde Großaitingen anschaulich vermitteln. Seit 2006 treffen sie sich regelmäßig jeden Donnerstag zu jeder Jahreszeit in ihrem Vereinsheim im Keller der alten Turnhalle mit eigenem Eingang. Dort schnitzen und basteln regelmäßig 15 bis 20 Frauen und Männer an ihren Figuren, Häuschen und Dekorationen. Alle lernen voneinander und Neulinge werden in die Schnitztechnik und den Aufbau einer Krippe mit Gestaltung der Landschaft eingewiesen.

Dieter Spechtner demonstrierte die Arbeit an der Drechselbank. Foto: Hieronymus Schneider

Zum Tag der offenen Tür kamen viele Besucher, um schon fertige Kunstwerke zu bestaunen oder Dieter Spechtner beim Drechseln von neuen Kreationen aus Holz zuzuschauen. Der bekannte Großaitinger Maler von Kulissen für Krippen und viele andere Motive, Franz Gschwendtner, fertigte auf Wunsch in Minutenschnelle schöne winterliche Landschaftsbilder.

Franz Gschwendtner malt Bilder und Hintergrundkulissen für die Krippen. Foto: Hieronymus Schneider

Vereinsvorsitzender Peter Klughammer verwies stolz auf die große Vereinskrippe, die im Sommer immer mit einem Maibaum und Motiven aus dem Dorfleben bestückt wird. Erst im Advent zieht dort wieder die Heilige Familie in den Stall ein. „Jedes zweite Jahr stellen wir unsere sämtlich von Hand gefertigten Krippen beim Aitinger Advent auch zum Verkauf aus. In diesem Jahr gibt es stattdessen eine Tombola“, macht Klughammer schon Appetit auf die Veranstaltung am Tag vor dem ersten Advent.

Die Vereinskrippe ist der Stolz der Schnitz- und Krippenfreunde. Foto: Hieronymus Schneider

Bei Kaffee und Kuchen wurden noch viele Kniffe und Tipps von erfahrenen Figurenschnitzern, wie über die Auswahl der Holzart und der Schnitzwerkzeuge, an die Interessierten weitergegeben. „Die meisten Grundwerkstoffe finden sich bei Spaziergängen im Wald“, gab Klughammer noch einen Tipp.