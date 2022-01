Fette Beute: Unbekannte stehlen teure Werkzeuge

Diebe stehlen in Großaitingen Maschinen im Wert von 18.000 Euro.

Unbekannte Personen haben auf einer Baustelle in der Ährenstraße in Großaitingen am vergangenen Wochenende (22. bis 24. Januar) teure Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Sie verschafften sich Zugang zu einer Halle, in der Markengeräte gelagert waren, und nahmen diese mit. Es handelte sich beispielsweise Winkelschleifer, Kreissägen, Akkuschrauber und Bohrhammer im Wert von insgesamt 18.000 Euro. Die Polizei sucht Personen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefonnummer 08232/96060 entgegen- genommen.