Kind (8) wird in Großaitingen von Radler angefahren

Ein 63-jähriger Radfahrer erfasste in Großaitingen ein Mädchen auf einem Gehweg.

Ein achtjähriges Mädchen wurde am Dienstag in der Reinhartshofer Straße in Großaitingen verletzt.

Das Kind wurde laut Polizei gegen 17 Uhr von einem 63-jährigen Mann erfasst, der mit seinem Rad auf dem Gehweg unterwegs war. Er hatte das Mädchen übersehen. Das Kind stürzte und zog sich Schürfwunden sowie Prellungen zu und wurde zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. (AZ)