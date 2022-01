Singoldschützen nutzen Chance auf den Klassenerhalt

Die Singoldschützen haben an ihrem letzten Wettkampftag die Chance auf den Klassenerhalt genutzt. Nun kommt es drauf an, was die Konkurrenz macht.

Der Tabellenletzte aus Großaitingen reiste mit der regulären Stammmannschaft in das Schießleistungszentrum Donaugau, das als Austragungsort für die Schützen der SV Kelheim-Gmünd dient. Der Tabellennachbar aus Prien war der erste Gegner an diesem Tag. In dieser Begegnung mussten die Singoldschützen unbedingt siegen, um den vorzeitigen Abstieg in die Bayernliga zu verhindern. Diese Partie war auf dem Papier sehr ausgeglichen, alle Schützen hatten einen ähnlichen Leistungsdurchschnitt in dieser Saison.

Alexander Leuchtle holte mit einer sehr soliden Leistung von368 zu 364 gegen Konrad Brixner den ersten Punkt für sein Team. Sein Teamkollege Florian Gollinger hatte einen katastrophalen Vormittag erwischt, mit 349 zu 367 verlor er klar gegen Georg Gmeinder. Auch Tobias Gsöll konnte nach einem guten Start nichts gegen Andreas Wimmer aussetzten. Er verlor deutlich mit 356 zu 367. Ralf Wieler sorgte mit sehr starken 368 Ringen für den Ausgleich in dieser spannenden Partie. Sein Widersacher Johann Fischer reichten die geschossenen 365 Ringe nicht für den vorzeitigen Sieg gegen die Singoldschützen. Den entscheidenden Sieg für Großaitingen holte Wilhelm Hämmerle. Mit 349 zu 321 und mit daraus resultieren 3:2 Sieg hat sich Großaitingen aus dem Tabellenkeller verabschiedet.

349 zu 321: Großaitinger Schützen siegen in Donaugau

In der zweiten Partie hofften die Singoldschützen, dem Aufstiegsaspiranten aus Grund ein Bein zu stellen. Wilhelm Hämmerle konnte sich zwar gegenüber dem ersten Wettkampf steigern, schaffte es aber nach starkem Beginn nicht, an seine guten Leistungen in den letzten beiden Serien anzuknüpfen. So verlor er am Ende mit 352 zu 361 gegen Herrmann Mayerhofer. Ralf Wieler ist mit nur 86 Ringen in die Partie gestartet und konnte den Rückstand zu Andreas Weber in den nächsten guten Serien nicht wieder aufholen. So ging auch der zweite Punkt mit 363 zu 369 an die Bogenschützen aus Grund. In der dritten Partie hatte es Tobias Gsöll mit Hans Schwarzbauer zu tun. Beide Luftpistolenschützen starteten mit jeweils 88 und 92 Ringen in diese Ausscheidung, erst die dritte und vierte Serie sorgten für den entschiedenen Punkt und Sieg der Bogenschützen. Tobias Gsöll verlor am Ende knapp mit 360 zu 363. Florian Gollinger erwischte gegen Kai Höfl einen besseren Start in seinen Wettkampf. Beide Schützen starteten auch hier identisch in die Partie. Aber am Ende hatte Florian Gollinger zu viele Achter, sodass am Ende der Schütze aus Grund seinen Kampf mit 371 zu 366 gewinnen konnte.

Spannender machte es Alexander Leuchtle gegen Stefan Lipp. Er begann seine Serien mit zweimal 95 Ringen. Hier war dem Gegner war schon fast klar, das es wahrscheinlich keinen Sieg zu holen geben würde. Aber eine schwache dritte und vierte Serie ließen seinen Gegner wieder aufholen. Nach dem letzten Schuss erreichten beide Schützen 370 Ringe. Am Ende musste ein weiterer Schuss die Entscheidung bringen, das sogenannte Stechergebnis. Alexander Leuchtle entschied dieses Stechen mit einer Neun für sich. Sein Kontrahent war einen Moment unkonzentriert und feuerte seinen Schuss außerhalb der Scheibe ab, welcher als Null gewertet wurde. Auch wenn diese Partie klar verloren ging, war dieser Einzelpunkt sehr wichtig und konnte am Ende für den Abstiegskampf von Bedeutung werden.

Singoldschützen sind nun auf Rang zehn

Durch die weiteren Niederlagen der Schützen aus Prien und aus Raisting erreichten die Singoldschützen den zehnten Tabellenplatz und verabschieden sich vom Tabellenende. Durch die Corona-bedingte Wettkampfabsage am vorletzten Wettkampftag im Dezember in Peiting wird es am 23. Januar im im Abstiegskampf noch mal spannend. Raisting könnte sich noch mit zwei Siegen vor die Großaitinger Luftpistolenschützen platzieren. Bei zwei klaren Niederlagen der Peitinger Schützen können die Singoldschützen dank der Einzelpunkte noch auf Tabellenplatz neun aufrücken. (AZ)