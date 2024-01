Singoldschützen zurück auf der Erfolgsspur

Nach einer Winterpause mit eifriger Vorbereitung haben die Singoldschützen aus Großaitingen einen guten Start in der Bayernliga Südost hingelegt.

Nach drei Niederlagen in den drei letzten Wettkämpfen waren die Schützen aus Großaitingen auf einen Sieg aus, um sich sicher in der Liga halten zu können.

Angespannt ging es in den ersten Wettkampf des Tages gegen die Schützen von Hubertus Pobenhausen. Zu Beginn des Wettkampftages lagen die Großaitinger mit nur einem Sieg mehr auf Platz fünf und Pobenhausen auf Platz sechs. Für beide Mannschaften hieß es also, den Gesamtsieg zu holen, um die jeweils andere Mannschaft abzuschütteln und sich mehr von den Abstiegsplätzen zu entfernen.

Besonders stark starteten Barbara Bleicher auf Position eins mit 100 Ringen und Joel Brüschweiler auf Position zwei mit 99 Ringen für die Singolschützen. Wie wichtig den Großaitingern der Sieg war, konnte während des gesamten ersten Wettkampfes beobachtet werden, in dem alle fünf Schützen sehr gute Ergebnisse schossen. Barbara Bleicher, auf Position eins legte einen hohen Sieg mit 395 gegen 391 Ringe vor. Joel Brüschweiler auf Position zwei legte nach und war nur drei Ringe schlechter als seine Teamkollegin. Er gewann mit 392 gegen 385 Ringen und holte so den zweiten Punkt für Großaitingen.

Nach einem Wechsel von Dominik Mayer und Robin Wagner auf den Positionen drei und vier seit dem letzten Wettkampftag gab es auf diesen Positionen nicht nur einen Wettkampf zwischen Großaitingen und Pobenhausen. Auch unter den Singold-Teamkollegen war ein freundschaftlicher Wettkampf ausgebrochen, wer am nächsten Wettkampftag auf Position drei starten darf. Beide Schützen gewannen, und zwar mit 385 zu 378 Ringen (Dominik Mayer, Position drei) und 387 zu 384 Ringen (Robin Wagner, Position vier). Die Kampfeslust der Großaitinger konnte man während des ganzen Wettkampfes spüren und so gewannen sie auch mit ihrer Entschlossenheit als Mannschaft und holten sich mit 4:1 Punkten den ersten Gesamtsieg.

Singoldschützen Großaitingen gewinnen auch die zweite Begegnung

Nach der Mittagspause ging es für die Singoldschützen in den zweiten Wettkampf des Tages gegen die Altschützen 1888 aus Oberndorf. Beflügelt von dem Erfolg starteten die Großaitinger wieder stark. Mit perfekten 100 Ringen in der ersten Serie schaffte es dieses Mal Joel Brüschweiler auf Position zwei gegen seine Oberndorfer Gegnerin in Führung zu gehen und letztendlich auch mit 393 gegen 387 Ringen zu gewinnen. Mit nur einem Ring weniger verlor sein Kollege Dominik Mayer auf Position vier mit 383 zu 384 Ringen. Weiterhin stark zeigte sich Robin Wagner und toppte sein Ergebnis vom Vorkampf des Tages. Er gewann mit 389 zu 382 Ringen.

Besonders spannend wurde es gegen Ende des Wettkampfes. Für die Schützen Barbara Bleicher auf Position eins und Simon Mayer auf Position fünf ging es in das Stechen. Simon Mayer startete gegen seine Trainerkollegin aus dem Bezirk Schaben und erschoss sich mit dem ersten Schuss den Sieg für die Großaitinger Schützen, die nach dem ersten Stechen nun mit 3:1 vorne lagen. Im zweiten Stechen ging es für Barbara Bleicher nur noch darum, einen weiteren Punkt für die Großaitinger zu holen. Auch sie schaffte es im ersten Stechschuss einen höheren Ringwert zu erreichen und holte sich so auch den letzten Punkt für die Singoldschützen.

Zum Ende des Wettkampftages finden sich die Schützen von Singold Großaitingen weiterhin auf Platz fünf in der Tabelle wieder. Durch die beiden Siege konnten sie jedoch einen wichtigen Puffer zwischen sich und die Abstiegsplätze bringen. Ziel für die fünf Schützen sind weiterhin die heiß umkämpften Aufstiegsplätze.

Der nächste Wettkampftag steht für die Singoldschützen bei Kempten an. Start des ersten Wettkampfes ist am Sonntag, 21. Januar, um 10 Uhr. Wer Interesse hat, kann den Wettkampf auch digital über einen YouTube-LiveStream der Schützen aus Kempten verfolgen (AZ).