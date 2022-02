Unbekannte beschmieren Tribüne am Sportplatz

Mit Graffiti ist die Tribüne am Sportplatz des FSV Großaitingen besprüht worden. Die Polizei sucht Personen, die etwas beobachtet haben.

Unbekannte haben die Tribüne am Sportplatz des FSV Großaitingen mit Graffiti besprüht. Festgestellt wurden die Schmierereien am Montag, 7. Februar. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat irgendwann in der vergangenen Woche verübt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen für Schmierereien am Großaitinger Sportplatz

Die Polizei sucht nun nach Personen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen genommen. (AZ)