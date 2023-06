Vom Kinderfahrrad bis zum Lastwagen: Fahrzeugweihe in Großaitingen

50 Kraftfahrzeuge und 30 Fahrräder werden in Großaitingen mit Weihwasser benetzt. Das hat es mit der Fahrzeugweihe in Großaitingen auf sich.

Seit einigen Jahren findet in Großaitingen wieder regelmäßig eine Fahrzeugweihe statt. Am vergangenen Sonntag kamen über 100 Menschen mit rund 50 Kraftfahrzeugen und gut 30 Fahrrädern zur St.-Christophorus-Kapelle. Nach einem Freiluftgottesdienst segneten Pfarrer Hubert Ratzinger und Diakon Armin Pfänder die Gläubigen und ihre Gefährte.

Vor den Toren von Großaitingen fand ein Freiluftgottesdienst mit Fahrzeugweihe statt. Foto: Doris Karl

Selten scheint der Fahrzeugsegen wichtiger zu sein wie in diesen Zeiten: Auch am Sonntag sind unzählige Fahrräder, E-Bikes, Motorräder und Autos jeder PS-Stärke unterwegs. Viele machen sich auf in den Urlaub oder sind auf dem Heimweg. Ab Montag donnern wieder tausende von Lastwagen über die Straßen. Da ist jeder Segen nötig und willkommen, um gesund nach Hause zu kommen. Beim Freiluftgottesdienst vor der St.-Christophorus-Kapelle in Großaitingen sind daher nicht nur zahlreiche Gläubige gekommen. Sie haben auch ihre zwei- und vierrädrigen Fahrzeuge mitgebracht.

Von Kinderfahrrad bis Lastwagen: In Großaitingen werden alle Fahrzeuge geweiht

Vom pinkfarbenen Kinderfahrrad über den Personentransporter bis zum schwarz lackierten Laster ist alles dabei. „Ich habe sogar einen Christophorus an meinem Rollstuhl“, erzählt eine Dame vor dem Gottesdienst stolz ihrer Banknachbarin. Die Plakette mit dem Bild des Schutzpatrons aller Reisenden gibt es auch beim Freiluftgottesdienst in Großaitingen zu kaufen. Sie soll den Fahrer oder die Fahrerin daran erinnern, dass jede Reise mit Verantwortung verbunden ist und überall Gefahren lauern. Der Heilige soll mit dem kleinen Jesuskind im Arm einen tiefen Fluss überquert haben. Dabei sei es ihm vorgekommen, als trüge er die Last der Welt statt eines kleinen Kindes.

Auch die Feuerwehr Großaitingen ließ ihre Fahrzeuge segnen. Foto: Doris Karl

Früher wurden bei der Fahrzeugweihe hauptsächlich Traktoren und landwirtschaftliche Geräte gesegnet. Heute sind es zwar auch noch ein oder zwei Bulldogs, die zum Segen bereitstehen. In der Hauptsache haben sich diesmal auf dem Parkplatz neben der Christophoruskapelle ganz normale Autos aufgereiht. Die Feuerwehr hat ihre Transporter mitgebracht, ein schicker Oldtimer ist dabei, aber auch ein flotter roter Sportwagen. Und ganz viele Fahrräder – die auch während des Freiluftgottesdienstes ständig auf den Wegen um die Kapelle unterwegs sind. Vielleicht erhaschen sie im Vorbeifahren ein wenig göttlichen Segen?

Stolz zeigt der kleine Anton Sumser mit seinen Eltern Marion und Martin das gerade gesegnete Bobbycar. Foto: Doris Karl

Anton Sumser, anderthalb Jahre alt und noch nicht vollkommen konzentriert auf den Gottesdienst, kann gleich zwei Fahrzeuge segnen lassen. Sein kleines Spielzeugauto beschäftigt ihn, während die Großen beten. Auf dem Weiheparkplatz sitzt Anton dann neben seiner Mutter Marion, um seinen schnittigen roten Buggy mit Weihwasser besprenkeln zu lassen. Das freut Pfarrer Hubert Ratzinger ganz besonders. „Die Eltern des kleinen Anton werden dieses Jahr noch von mir getraut“, erläutert er. Wegen der Corona-Pandemie musste die kirchliche Hochzeit von Martin und Marion immer wieder verschoben werden. Dafür erhält nun der kleine Anton mit seinem Mini-Audi einen Extra-Segen.

Organisiert wird der Gottesdienst mit Fahrzeugweihe vom Kirchengemeinderat Großaitingen. Nicht nur Altar und Bänke, sondern auch eine Mikrofonanlage und eine kleine Orgel haben die ehrenamtlichen Aktiven zur Kapelle vor den Toren des Ortes transportiert. Unter hohen Linden und einer Schatten spendenden Blutbuche hören die Gläubigen die Worte Gottes und die Predigt ihres Pfarrers.

Die Gläubigen hören die Legende des heiligen Christophorus

Pfarrer Ratzinger erzählt die Legende des heiligen Christophorus. Dem Mächtigsten habe er dienen wollen und so schließlich zu Gott gefunden. Wie Christophorus, der das Jesuskind getragen habe, so sollen auch die Zuhörer ihren Gott in die Welt tragen. „Denn dann werden wir auch von Gott getragen“, gibt der Pfarrer seiner Gemeinde mit auf den Weg.

Wie eine Ermahnung hört man während der Wandlung im Hintergrund Sirenengeheul. Gottes Segen scheint in diesen rastlosen, bewegten Zeiten nicht nur für Fahrzeuge wichtiger zu sein denn je.