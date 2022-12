Zwei Niederlagen für die Singoldschützen

Das Luftgewehr-Team der Singoldschützen Großaitingen liegt nun auf Platz drei und hofft immer noch auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga.

Die erste Luftgewehrmannschaft von Großaitingen lag nach den ersten beiden Wettkampftagen der Saison ungeschlagen mit acht Mannschaftspunkten auf Platz eins, musste am dritten Wettkampftag aber zwei Niederlagen hinnehmen.

Der erste Wettkampf des Tages stand gegen die erste Mannschaft des Gastgebers FSG Römertum Aufkirch an. Trotz der starken Ergebnisse der ersten beiden Paarungen mit Michael Köppel auf Position eins (397:393 gegen Ramona Schleich) und Barbara Bleicher auf Position zwei (394:389 gegen Verena Lacher) waren die Positionen drei, vier und fünf des Gegners Aufkirch knapp stärker als die Singoldschützen, sodass man sich geschlagen geben musste.

Auf den zweiten Wettkampf des Tages hatten die fünf Schützen und der Mannschaftsführer Fridolin Mayr schon seit dem Aufstieg in die Bayernliga gewartet. Der Gegner hieß FSG Kempten und galt für die Singoldschützen als der stärkste Gegner der Saison. Eine Besonderheit dieses Wettkampfs war die Begegnung auf Position eins, auf der Michael Köppel gegen seinen Vereinskollegen aus der Schweiz Sandro Greuter schoss. Trotz eines starken Anfangs mit 99, 100 und 100 Ringen war der gegnerische Schütze am Ende um zwei Ringe besser.

Einen starken Tag hatte Barbara Bleicher auf Position zwei, die auch ihren zweiten Wettkampf mit einem guten Ergebnis von 394 Ringen gewann. Auf Position drei kämpfte Dominik Mayer bis zum letzten Schuss, verlor jedoch mit 388 Ringen und nur einem Ring weniger als seine Gegnerin Melissa Graf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten an diesem Wettkampftag schaffte es Robin Wagner auf Position vier der Singoldschützen ein hervorragendes Ergebnis von 391 Ringen zu schießen und so den zweiten Punkt für die Mannschaft aus Großaitingen zu sichern.

"Es gibt Tage, an denen es läuft und an anderen läuft es halt nicht", meinte Simon Mayer, der auf Position fünf keinen Punkt im zweiten Wettkampf für seine Mannschaft holen konnte.

Trotz beider Niederlagen stehen die Singoldschützen in der Bayernliga Süd-West aktuell auf Platz drei der Tabelle. Für die Schützen aus Großaitingen stehen jedoch die Chancen auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga weiterhin gut. "Wir haben ja noch vier Wettkampftage, an denen wir uns beweisen können", sagte Fridolin Mayr am Ende des Wettkampftages. Der nächste Wettkampf für die Schützen aus Großaitingen findet in Kempten am Sonntag, 11. Dezember, um 11.30 Uhr statt.