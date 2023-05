Handballerinnen gehen leer aus

Die Schwabmünchner Handballerinnen müssen sich trotz einer guten Vorstellung mit 29:33 beim HSV Bergtheim geschlagen geben.

Und täglich grüßt das Murmeltier – trotz einer insgesamt vor allem kämpferisch sehr starken Vorstellung standen Schwabmünchens Bayernliga-Handballerinnen am Ende in fremder Halle wieder mit leeren Händen da. Mit 29:33 unterlagen die Gelb-Blauen beim HSV Bergtheim und mussten so die letzten noch kleine Hoffnungen auf eine Top-Platzierung in den Meister-Play-offs begraben.

Beide Teams schenkten sich in der hitzigen Atmosphäre der Willi-Sauer-Sporthalle von Beginn an nichts, und die Schwabmünchnerinnen brauchten etwas Anlaufzeit, um sich auf die harte Gangart der HSV-Defensive einzustellen. Nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Lea Lammich wurde die Aufgabe für die Gelb-Blauen natürlich noch um einiges schwerer, doch Luisa Merkle übernahm nun viel Verantwortung, und Celine Würdinger zeigte sich wie schon in der Vorwoche wurf- und abschlussstark. Mit einem leistungsgerechten 14:14 ging es in die Kabinen.

Bei einer eigenen 20:18-Führung (38.) sah es sehr gut für die Schwabmünchnerinnen aus, doch zwei Fehlwürfe aus guter Position und eine fast zeitgleich doppelte Zeitstrafe wendeten das Blatt. Bergtheim stellte mit einem 5:0-Lauf auf 23:20. Beim 27:23 (50.) schien eine Vorentscheidung gefallen, doch Lisa Hinkofer sorgte mit zwei schnellen Treffern für neue Hoffnung. Und als die unermüdlich rackernde Alina Birnkammer zum 29:29 ausglich, war wieder alles möglich. Aber dann war es leider auch an diesem Abend wieder präsent – das Schwabmünchner Murmeltier der Play-off-Runde. Tief enttäuscht und teilweise stark lädiert verließen die Gelb-Blauen nach aufreibenden 60 Minuten das Bergtheimer Parkett.

TSV Schwabmünchen: Reuther, Globisch; Hinkofer (3), Spatschek, Birnkammer (3), Lammich, Michael, Merkle (6), Franz (2), Rheindt (5/3), Ce. Würdinger (7), Girstenbrei (1), Co. Würdinger (2);