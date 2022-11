Bobingen gibt sich keine Blöße

Einen deutlichen Sieg fuhren die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Bobingen ein und bleiben damit weiter im Rennen um die Tabellenspitze.

Souverän mit elf Toren Vorsprung gewannen die Bobinger Handballer gegen die zweite Mannschaft des VfL Günzburg. „Die ganze Mannschaft hat ein Superspiel gemacht. Egal, wer eingewechselt wurde, jeder hat seine Leistung gebracht. Nur so konnten wir das Spiel ohne Einbrüche souverän gewinnen“, fasste Rechtsaußen Florian Winkler die Partie zusammen.

Leicht hatten die Bobinger Männer es jedoch vor allem in der Anfangsphase nicht. Zu viele gute Torchancen ließ die Mannschaft aus, und es fehlte vor allem die nötige Konzentration im Angriffsspiel. Draus resultierten lediglich drei Tore in den ersten 15 Minuten. Doch nachdem Moritz Müller zwei Siebenmeterr souverän verwandelt hatte, fanden die Spieler in der Offensive das nötige Selbstvertrauen und der TSV lag mit 5:0 vorne. Zur Halbzeit gingen die Bobinger Herren mit vier Toren Vorsprung (10:6) in die Kabine.

Der VFL Günzburg II hatte sich für die zweite Halbzeit mehr vorgenommen. Die Gegner erspielten sich immer öfter gute Torchancen. Einer der Hauptgründe, warum der TSV Bobingen dadurch keinen Rückschlag erleiden musste, war Rechtsaußen Florian Winkler. Aufgrund einer leichten Verletzung von Thomas Pillmayr kam er ins Spiel und erzielte in nur zehn Minuten fünf Treffer. Weitere vier Tore gingen in der zweiten Halbzeit allein auf sein Konto. Der VfL Günzburg fand trotz Leistungssteigerung nicht mehr ins Spiel. Der TSV gewann am Ende mit 29:18. Jetzt gilt es, dieses Selbstvertrauen aufrechtzuerhalten und gegen die HSG Lauingen-Wittislingen am kommenden Samstag (20 Uhr in Bobingen) die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.

TSV Bobingen: Manuel Fischer(TW), Niklas Geirhos, Leonard Naumann(3), Peter Zedelmeier, Jonas Stadlmair, Simon Hafner(1), Thomas Pillmayr(1), Benedikt Arlt(2), Moritz Müller(9/6), Jonas Vogt(3), Nico Muliyanto(1), Florian Winkler(9/1), Benjamin Schüll(TW), Thomas Gebauer(TW)